España aplasta a Arabia Saudita y deja casi sellado su pase a octavos

La selección española celebró su primera victoria en el Mundial 2026. En la segunda jornada de la fase de grupos contra Arabia Saudita, los actuales campeones de Europa demostraron su verdadero poder anotando cuatro goles sin respuesta. Esta victoria deja prácticamente asegurado el pase de la «Roja» a la siguiente ronda. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras un empate sin goles contra Cabo Verde en la primera jornada, los españoles comenzaron este encuentro con mucha intensidad. Los pupilos de Luis de la Fuente, que tomaron la iniciativa desde los primeros minutos, lograron marcar rápidamente. Lamine Yamal abrió el marcador con un disparo preciso al palo largo tras una asistencia de Mikel Oyarzabal.

El show de Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, quien estuvo bajo críticas tras sus errores en el primer partido, logró reivindicarse en este encuentro. El delantero de la Real Sociedad prácticamente sentenció el partido al anotar un doblete en solo tres minutos a mitad de la primera parte. En ambas ocasiones actuó con frialdad desde corta distancia. Incluso pudo haber marcado un hat-trick, pero su disparo colocado se estrelló en el travesaño.

Al inicio de la segunda parte, España no bajó la intensidad. Aunque el portero rechazó un potente disparo de Marc Cucurella, el balón golpeó al defensa saudí Hassan Al Tambakti y entró en la portería. Según Goal.com, este autogol fue un duro golpe psicológico para los asiáticos, y el resto del partido transcurrió bajo control.

El cuerpo técnico de España decidió dar descanso a los líderes Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal una vez que el marcador fue amplio. Ferran Torres y Pedro Porro, que ingresaron desde el banquillo, tuvieron ocasiones de gol, pero sus intentos fueron infructuosos. En particular, un gol de Ferran Torres en el tiempo de descuento fue anulado por el VAR por fuera de juego.

El portero de la selección española tuvo un partido muy tranquilo. Los delanteros de Arabia Saudita solo lograron un tiro a puerta en todo el encuentro, mientras que los defensas neutralizaron el resto de los peligros. España sumó 4 puntos tras dos jornadas y se colocó líder del grupo H.

Esta victoria confirma una vez más las ambiciones de título de España. Tras el inesperado empate de la primera jornada, el regreso con tanta confianza del equipo despierta grandes esperanzas en la afición. Ahora los españoles jugarán el último encuentro del grupo para definir su rival en los play-offs.