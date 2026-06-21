El Liverpool rechaza la oferta del Inter por Curtis Jones

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El Liverpool rechaza la oferta del Inter por Curtis Jones

El club inglés del Liverpool ha rechazado una segunda oferta oficial del Inter, campeón de Italia, para fichar a su canterano Curtis Jones. Los Merseysiders mantienen una posición firme sobre el precio fijado para el centrocampista y no quieren dejarlo marchar a precio reducido. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, la directiva del Inter presentó una oferta modesta de aproximadamente 25 millones de euros (21,7 millones de libras) por el futbolista de 25 años. Sin embargo, la directiva del Liverpool interrumpió las negociaciones, afirmando que dicha suma no se corresponde con el valor real del jugador. Este es el segundo intento fallido del club milanés en el mercado de fichajes de este verano.

Actualmente, al contrato vigente de Curtis Jones con el Liverpool le quedan solo 12 meses. A pesar de ello, los directivos del club valoran al jugador en al menos 35 millones de libras esterlinas. Los Merseysiders justifican sus exigencias basándose en los últimos traspasos de la Premier League inglesa.

Nuevos criterios en el mercado de transferencias

La directiva del Liverpool cita como ejemplo las altas sumas pagadas por el Tottenham por Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke. En particular, aunque a van Hecke le quedaba un año de contrato, fue transferido por 52 millones de libras. Por ello, los Merseysiders han decidido no vender a Jones barato ahora, incluso bajo el riesgo de perderlo gratis.

Curtis Jones es graduado de la academia del Liverpool y ha disputado 228 partidos con el primer equipo desde su debut en 2019. En la pasada temporada 2025-26, participó en 49 partidos en todas las competiciones, aunque solo comenzó 28 como titular. Se dice que el futbolista está algo descontento por no tener un lugar fijo en el equipo.

Asimismo, las negociaciones para un nuevo contrato entre el jugador y el club han llegado a un punto muerto. Por ahora, las partes no han alcanzado un acuerdo, lo que aumenta el interés de grandes equipos como el Inter. Si el club italiano no incrementa significativamente su oferta, se espera que Jones permanezca en Anfield la próxima temporada.

Según datos de Goal.com, el Liverpool aún no ha desistido en su intención de firmar un nuevo acuerdo con el jugador. Si se encuentra un equilibrio entre las exigencias salariales del futbolista y las posibilidades del club, el contrato podría prorrogarse. De lo contrario, el Inter intentará ficharlo como agente libre en enero o el próximo verano.

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