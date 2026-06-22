El FC Barcelona busca delantero: Benjamin Sesko y Julián Álvarez en el radar culé

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El FC Barcelona busca delantero: Benjamin Sesko y Julián Álvarez en el radar culé

El club español FC Barcelona ha acelerado la búsqueda de un nuevo delantero centro para reforzar su plantilla en el mercado de fichajes de verano. Encontrar un sustituto adecuado para Robert Lewandowski, quien se espera que deje el equipo, se ha convertido en una prioridad para el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick. Actualmente, el objetivo principal de los catalanes es la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por el diario Marca, el director deportivo del Barcelona, Deco, ha colocado al delantero argentino en la cima de su lista de transferencias. Sin embargo, el Atlético de Madrid se opone rotundamente a vender a su máximo goleador a un rival directo. El hecho de que los madrileños hayan rechazado ofertas superiores a los 100 millones de euros demuestra que las negociaciones están siendo sumamente complicadas.

Julián Álvarez se había trasladado del Manchester City al Atlético de Madrid la temporada pasada por 75 millones de euros. Con el club capitalino, disputó 106 partidos y logró marcar 49 goles. Especialmente su eficacia en la Champions League (10 goles en 15 partidos) ha despertado un gran interés en la directiva del Barcelona. No obstante, el precio del traspaso y las relaciones entre los clubes podrían obstaculizar este acuerdo.

Opción alternativa: Benjamin Sesko

Si el traspaso de Julián Álvarez no se concreta, el Barcelona recurrirá a su plan de reserva. Según Goal.com, el delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, ocupa el lugar principal en esta lista. El talento esloveno llegó a Inglaterra procedente del RB Leipzig en 2025 por 76,5 millones de euros. En su temporada de debut con los «Red Devils», anotó 12 goles en 32 partidos.

Hansi Flick busca un delantero versátil que pueda formar la línea de ataque junto a estrellas como Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres. Se dice que Benjamin Sesko, por su condición física y habilidad técnica, encaja precisamente en los requisitos del técnico alemán. Asimismo, los catalanes están considerando a los candidatos Serhou Guirassy del Borussia Dortmund y Karl Etta Eyong.

Hansi Flick comentó recientemente en una entrevista sobre los problemas ofensivos del equipo: «Necesitamos un delantero que pueda adaptarse rápidamente al juego colectivo y marcar goles con regularidad. Tenemos planes claros, ahora debemos esperar la situación del mercado de fichajes. No será fácil, pero haremos todo lo posible».

A pesar de las dificultades financieras, la directiva del Barcelona tiene como objetivo montar una plantilla capaz de luchar por la victoria en la Champions League. En las próximas semanas quedará clara la política de fichajes del club y con qué delantero se firmará contrato. Por ahora, la elección entre Benjamin Sesko y Julián Álvarez depende de las posibilidades financieras del club y de la decisión final del Atlético de Madrid.

FC BarcelonaFichajesBenjamin SeskoJulián ÁlvarezFútbol
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