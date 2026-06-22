Lamine Yamal marca su primer gol en el Mundial: España aplasta a Arabia Saudita

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, anotó su primer gol en la Copa del Mundo 2026, anunciando el verdadero regreso de su equipo al torneo. En el encuentro contra Arabia Saudita, los españoles se impusieron por 4-0, demostrando de lo que son capaces tras el tropiezo de la primera jornada. Esta victoria mejora significativamente la situación de los pupilos de Luis de la Fuente en la fase de grupos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Este partido era de suma importancia para España, que había empatado sin goles (0-0) contra la RD Congo en el partido inaugural. Según Goal.com, el prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien comenzó el primer encuentro en el banquillo, fue titular en esta ocasión y llevó la ofensiva del equipo a un nuevo nivel. En una entrevista posterior al partido, el joven delantero destacó que el equipo sacó las conclusiones correctas del empate del primer encuentro.

Gol histórico y alegría familiar

Este encuentro también será memorable para Lamine Yamal por un récord personal. Al convertir un pase de Mikel Oyarzabal, celebró su primer gol en los Mundiales. Para el futbolista de solo 18 años, estos momentos fueron muy emotivos, ya que hace cuatro años veía el torneo como un simple estudiante de escuela.

"Es un momento muy especial. Siempre he soñado con jugar un Mundial. Marcar en mi primer partido como titular es pura magia. Mientras que el mundial pasado lo veía sentado en mi salón de clases, hoy marqué frente a los ojos de mi madre y mi familia", expresó el héroe del partido sin ocultar su emoción.

¿Por qué fue sustituido Yamal en el descanso?

A pesar de mostrar un juego brillante en la primera parte, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, autor de un doblete, fueron sustituidos al inicio de la segunda mitad. Aunque esto generó dudas entre muchos aficionados, el jugador lo explicó como parte del plan táctico del entrenador. Según sus palabras, el objetivo principal era ahorrar energías y estar preparados para las próximas etapas difíciles.

"Era un plan acordado previamente. Se nos pidió darlo todo hasta el descanso y luego descansar. Lo más importante era ayudar al equipo y ganar. Ahora hemos entrado totalmente en ritmo y aspiramos a más", añadió Yamal. Con esta victoria, la selección española continúa su lucha por el liderato de su grupo.

La prensa y los expertos españoles valoran positivamente el juego de Yamal. Sus movimientos y técnica no solo aumentan la capacidad ofensiva del equipo, sino que representan un peligro constante para los defensores rivales. Se espera que Luis de la Fuente confíe aún más en este joven talento en los próximos partidos.