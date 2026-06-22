Michael Owen defiende a Cristiano Ronaldo de las críticas: aún tiene mucho que decir

Tras el inesperado empate (1-1) de Portugal contra la RD Congo, el capitán Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de las críticas. El exdelantero inglés Michael Owen, sin embargo, manifestó que no se suma a las opiniones negativas sobre la estrella de 41 años y salió en su defensa. Así lo informa Goal.com en una noticia.

Mientras Lionel Messi anotaba un hat-trick en el encuentro contra Argelia, asegurando la victoria de Argentina, la actuación sin goles de Ronaldo despertó dudas en muchos. No obstante, para Owen, es incorrecto culpar a Ronaldo por no destacar en el desarrollo general del juego, ya que ha cambiado su rol en el campo.

El nuevo rol de Ronaldo y las críticas

En un artículo para el Daily Mail, Michael Owen afirma: "Que Lionel Messi haya marcado un hat-trick el día anterior al partido de Portugal jugó en contra de Ronaldo, pero no acepto las críticas que se hacen sobre él. Cristiano ha cambiado completamente su estilo de juego en los últimos años y se ha convertido en un verdadero 'depredador' dentro del área".

El experto señala que los aficionados esperan que Ronaldo sea activo en todos los puntos del campo, pero su tarea principal es marcar en el momento decisivo. "Nunca ha sido, especialmente en la etapa final de su carrera, un futbolista que participe activamente en la creación de juego. Si no marca, resulta muy fácil culparlo", añadió Owen.

El duelo contra Uzbekistán y las expectativas

Cristiano Ronaldo mantiene actualmente una racha de 10 partidos sin marcar en grandes torneos. A pesar de ello, Owen está convencido de que el delantero portugués demostrará pronto su instinto asesino. Según él, Ronaldo aprovechará la próxima oportunidad para responder a sus críticos.

Según Goal.com, el próximo rival de la selección de Portugal será Uzbekistán. Los pupilos de Roberto Martínez deben ganar este encuentro para mejorar su situación en el grupo G. Owen no duda que Ronaldo silenciará a todos anotando un hat-trick precisamente contra Uzbekistán.

Para la selección de Uzbekistán, este encuentro tiene una importancia histórica, no solo por los puntos en el grupo, sino también por la oportunidad de plantar cara a una leyenda del fútbol mundial. El mundo entero estará atento al partido del martes y a si Cristiano Ronaldo pone fin a su racha sin goles.