La selección de Argentina se une en torno a Lionel Messi: Scaloni pone fin a las noticias falsas

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La selección de Argentina se une en torno a Lionel Messi: Scaloni pone fin a las noticias falsas

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se pronunció sobre el ambiente interno del equipo y las noticias desagradables que circularon en torno al capitán Lionel Messi antes de los próximos encuentros del campeonato. En los últimos días, la difusión de información infundada sobre la familia del futbolista en redes sociales y algunos medios causó un gran revuelo en el campamento del equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Específicamente, las noticias falsas sobre el fallecimiento de Jorge, padre de la estrella del Inter Miami, Lionel Messi, conmocionaron a la comunidad futbolística argentina. Tras la propagación de esta noticia falsa, la familia del jugador se vio obligada a emitir un comunicado oficial. Se informó que Jorge se encuentra actualmente recibiendo tratamiento médico y que su salud está mejorando. Según ESPN, este incidente también afectó el proceso de preparación del equipo para el partido contra Austria.

Renuncias tras la noticia falsa

Esta situación conflictiva comenzó cuando Florencia Peña, presentadora del canal Luzu TV, anunció en vivo información no confirmada sobre el fallecimiento del padre de Messi. La noticia se volvió viral rápidamente en todo el mundo. Como resultado, la presentadora renunció a su cargo, alegando que el equipo de producción le había transmitido información incorrecta por el auricular.

La dirección del canal también tomó medidas drásticas ante este grave error. El productor Nicolás Okiato confirmó que varios empleados implicados en el hecho fueron despedidos. Que esto ocurriera mientras Lionel Messi participa en su sexto Mundial podría haber presionado el estado anímico del jugador, pero el equipo decidió apoyarlo.

La reacción de Scaloni y la unidad del equipo

En una rueda de prensa previa al partido en Arlington, Texas, Lionel Scaloni destacó que el equipo está más unido que nunca. "Estamos bien y listos para el encuentro de mañana. Confiamos en que el equipo puede superar juntos cualquier situación, buena o mala. Siempre es bueno estar entre amigos y Messi lo siente", afirmó el entrenador.

Según la información de Goal.com, la selección de Argentina derrotó a Argelia 3-0 en la primera jornada de la fase de grupos. En ese encuentro, Lionel Messi anotó un hat-trick, demostrando que se encuentra en una forma deportiva excepcional. Ahora, la "albiceleste" busca ganar el duelo contra Austria para asegurar su pase anticipado a los play-offs.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, cada partido de Argentina despierta un gran interés. Especialmente, la participación de Messi en los últimos grandes torneos y los eventos a su alrededor son ampliamente discutidos en las redes sociales. El equipo liderado por Scaloni intenta centrar su atención en el resultado en el campo a pesar de estas presiones externas.

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