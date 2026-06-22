Barboza: Uzbekistán es más fuerte que la RD Congo, Portugal espera un partido muy difícil

Antes del encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán en el marco de la Copa del Mundo, el reconocido agente de fútbol portugués Paulo Barboza compartió sus reflexiones. Según informa la publicación «Sport-Express», el experto duda de las posibilidades de su propia selección y valora positivamente el potencial de los representantes de Uzbekistán.

Uzbekistán es un equipo más fuerte que la RD Congo

Paulo Barboza no ocultó que siguió el partido de la selección de Uzbekistán contra Colombia en la primera jornada y que quedó gratamente impresionado. Aunque Uzbekistán sufrió la derrota en aquel encuentro, su fútbol propositivo llamó la atención de muchos especialistas internacionales.

«Si nos basamos en el partido de Portugal contra la RD Congo, no estoy convencido de la victoria de nuestro equipo. Vi el partido de Uzbekistán contra Colombia. En mi opinión, Uzbekistán es un equipo más fuerte que la RD Congo. Sobre Colombia, ni hace falta hablar. Portugal espera un partido muy difícil», afirmó el agente portugués.

Portugal debe realizar cambios en la alineación y el ataque

La selección de Portugal perdió puntos tras un empate inesperado 1-1 contra la RD Congo en su primer encuentro del Mundial. Barboza se refirió al desempeño de los jugadores estrella de su equipo, especialmente Bernardo Silva y Vitinha, señalando que algunos jugadores no se encuentran actualmente en su forma deportiva óptima.

Según el agente, si la selección de Portugal quiere tener éxito, debe centrarse en los siguientes aspectos:

Revisar la composición del equipo;

Cambiar inmediatamente el estilo de juego en la línea de ataque.

Cabe recordar que el partido Portugal — Uzbekistán, que podría cambiar significativamente la situación del grupo G, se disputará el 23 de junio. Los aficionados esperan una lucha intensa por la victoria de ambos equipos.