Alan Shearer: Roberto Martinez podría tener miedo de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo

De cara a la participación de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026, la relación entre el capitán Cristiano Ronaldo y el seleccionador Roberto Martinez ha vuelto a estar en el centro de atención. Según la leyenda del fútbol inglés Alan Shearer, la influencia del delantero de 41 años en el equipo es tan alta que el entrenador podría no atreverse a sustituirlo, incluso durante el partido. Así lo informa Goal.com.

Shearer destaca que el estatus y la influencia global de Ronaldo han superado los límites habituales de la relación entre un jugador y un entrenador. Esto podría perjudicar seriamente la flexibilidad táctica de la selección portuguesa en el torneo que se celebrará en América del Norte. Según Goal.com, el exdelantero expresó dudas sobre la autoridad del técnico.

La intocabilidad de Ronaldo y los problemas tácticos

Alan Shearer declaró en una entrevista con Betfair: «La pregunta principal es si Roberto Martinez tiene permiso para sacar a Ronaldo del campo o no. Cristiano es tan poderoso que, si él no quiere aceptar que no puede estar en el campo cada minuto, el sistema no funcionará. El hecho de que considere que debe ser titular en cada partido y jugar los 90 minutos completos es un gran obstáculo para el equipo».

En opinión del experto, la forma deportiva actual de Ronaldo no coincide con su estatus de intocable. El hecho de que el capitán portugués lleve tiempo sin marcar goles con la selección y esté lejos de su mejor nivel está generando críticas. Especialmente en las fases eliminatorias, esta situación podría afectar negativamente el resultado general del equipo.

Comparación con Lionel Messi

Shearer comparó el rendimiento insuficiente de Ronaldo con el de su eterno rival, Lionel Messi. Mientras que la estrella argentina demostró su gran estado de forma anotando un hat-trick contra Argelia, Ronaldo se muestra nervioso e ineficaz en el campo. Esta situación hace que la balanza se incline hacia Messi en la disputa entre los dos grandes futbolistas.

«Lionel Messi sigue jugando de manera sorprendente. Sigue en su mejor forma y su equipo está dispuesto a correr por él y a darle el balón. En cambio, es evidente que Ronaldo quedó muy desanimado tras ver los tres goles de Messi y haber tenido un mal partido al día siguiente. No es difícil imaginar lo que pasa por su mente», añadió Shearer.

Para la selección de Portugal, el Mundial 2026 no es solo una lucha por el campeonato, sino también una prueba compleja sobre cómo terminará la era del legendario Ronaldo. El tiempo dirá si Roberto Martinez podrá mantenerse firme en sus decisiones o si el «poder» de Ronaldo prevalecerá sobre los cambios tácticos.