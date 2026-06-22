Alan Shearer: Roberto Martinez podría tener miedo de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo

·4·Deportes
Alan Shearer: Roberto Martinez podría tener miedo de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo

De cara a la participación de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026, la relación entre el capitán Cristiano Ronaldo y el seleccionador Roberto Martinez ha vuelto a estar en el centro de atención. Según la leyenda del fútbol inglés Alan Shearer, la influencia del delantero de 41 años en el equipo es tan alta que el entrenador podría no atreverse a sustituirlo, incluso durante el partido. Así lo informa Goal.com.

Shearer destaca que el estatus y la influencia global de Ronaldo han superado los límites habituales de la relación entre un jugador y un entrenador. Esto podría perjudicar seriamente la flexibilidad táctica de la selección portuguesa en el torneo que se celebrará en América del Norte. Según Goal.com, el exdelantero expresó dudas sobre la autoridad del técnico.

La intocabilidad de Ronaldo y los problemas tácticos

Alan Shearer declaró en una entrevista con Betfair: «La pregunta principal es si Roberto Martinez tiene permiso para sacar a Ronaldo del campo o no. Cristiano es tan poderoso que, si él no quiere aceptar que no puede estar en el campo cada minuto, el sistema no funcionará. El hecho de que considere que debe ser titular en cada partido y jugar los 90 minutos completos es un gran obstáculo para el equipo».

En opinión del experto, la forma deportiva actual de Ronaldo no coincide con su estatus de intocable. El hecho de que el capitán portugués lleve tiempo sin marcar goles con la selección y esté lejos de su mejor nivel está generando críticas. Especialmente en las fases eliminatorias, esta situación podría afectar negativamente el resultado general del equipo.

Comparación con Lionel Messi

Shearer comparó el rendimiento insuficiente de Ronaldo con el de su eterno rival, Lionel Messi. Mientras que la estrella argentina demostró su gran estado de forma anotando un hat-trick contra Argelia, Ronaldo se muestra nervioso e ineficaz en el campo. Esta situación hace que la balanza se incline hacia Messi en la disputa entre los dos grandes futbolistas.

«Lionel Messi sigue jugando de manera sorprendente. Sigue en su mejor forma y su equipo está dispuesto a correr por él y a darle el balón. En cambio, es evidente que Ronaldo quedó muy desanimado tras ver los tres goles de Messi y haber tenido un mal partido al día siguiente. No es difícil imaginar lo que pasa por su mente», añadió Shearer.

Para la selección de Portugal, el Mundial 2026 no es solo una lucha por el campeonato, sino también una prueba compleja sobre cómo terminará la era del legendario Ronaldo. El tiempo dirá si Roberto Martinez podrá mantenerse firme en sus decisiones o si el «poder» de Ronaldo prevalecerá sobre los cambios tácticos.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugalCopa del MundoLionel Messi
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Barboza: Uzbekistán es más fuerte que la RD Congo, Portugal espera un partido muy difícilBarboza: Uzbekistán es más fuerte que la RD Congo, Portugal espera un partido muy difícilHoy, 16:07Un brujo ghanés amenaza a Harry Kane y a la selección de InglaterraUn brujo ghanés amenaza a Harry Kane y a la selección de InglaterraHoy, 15:57Mundial 2026. Bélgica - Irán (vea las ocasiones peligrosas)Mundial 2026. Bélgica - Irán (vea las ocasiones peligrosas)Hoy, 15:52Fabio Cannavaro revela sus planes antes del partido entre Uzbekistán y PortugalFabio Cannavaro revela sus planes antes del partido entre Uzbekistán y PortugalHoy, 15:45Harry Redknapp critica la política de fichajes del TottenhamHarry Redknapp critica la política de fichajes del TottenhamHoy, 15:36Tottenham prepara una oferta al Manchester United por el fichaje de Marcus RashfordTottenham prepara una oferta al Manchester United por el fichaje de Marcus RashfordHoy, 15:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?