Hamdamov: «Jugar contra Ronaldo era un sueño, hoy parece un sueño hecho realidad»

Después de un intenso partido de la selección nacional de Uzbekistán contra Colombia (1:3) en la 1ª jornada de la Copa del Mundo, el centrocampista del equipo, Doston Hamdamov concedió una entrevista sincera al servicio de prensa de la OFA sobre sus impresiones del juego y sus planes futuros. Durante la charla, el futbolista compartió las palabras del entrenador tras la derrota, recuerdos inolvidables de 2009 y sus pensamientos sobre su próximo rival, Cristiano Ronaldo.

Fuerte motivación del entrenador

Aunque se perdió la oportunidad contra Colombia, la fuerte resistencia mostrada por la selección fue muy valorada por el entrenador. Esto dio fuerza adicional a los jugadores antes del importantísimo partido contra Portugal:

"Nuestro entrenador dijo: 'Hicieron un juego muy bueno, opusieron una fuerte resistencia al rival'", afirmó. Añadió que estaba contento y que debemos seguir trabajando para resistir con la misma fuerza ante Portugal. De esto obtuvimos una gran motivación. Seguiremos avanzando", dice Hamdamov.

2009: El sueño de la infancia en Tashkent

Años después, el destino vuelve a reunir a los futbolistas uzbekos con la leyenda del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. ¡Pero esta vez no en la grada, sino en el césped! Doston recuerda así los días en que Ronaldo visitó Tashkent en 2009:

Momentos inolvidables: En aquel entonces, nuestros futbolistas eran aún niños, mientras que Ronaldo estaba en la plenitud de su fuerza y en la cima de su estrellato.

Un sueño inalcanzable: En aquellos años, para los jóvenes, saltar al campo contra Cristiano parecía simplemente un sueño imposible de alcanzar.

Un gran ídolo: Doston admitió que ha seguido los partidos de Ronaldo desde pequeño y que él es un verdadero ídolo para él.

«Es como un hermoso sueño»

Ahora, entrar al campo de la Copa del Mundo no como un simple espectador, sino como un rival de igual a igual, despierta una emoción especial en nuestros jugadores. Está claro que no será fácil enfrentarse a estrellas que juegan en los mejores clubes de Europa y, personalmente, a Ronaldo.

Sin embargo, Doston Hamdamov destaca que detrás de esta dificultad se esconden sentimientos muy agradables:

"Es como un sueño. Es difícil enfrentarse no solo a Ronaldo, sino a futbolistas que juegan en los mejores clubes de Europa. Pero, por otro lado, es agradable. Opondremos una buena resistencia en el próximo encuentro".

Nos espera un partido vital contra Portugal. ¡Confiamos en que nuestra selección nacional lo dé todo en el campo para alegrar a los aficionados!