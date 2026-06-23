Chelsea listo para dejar marchar a Trevoh Chalobah: clubes europeos interesados en el defensa

El club londinense Chelsea ha decidido estudiar las ofertas que lleguen por su canterano Trevoh Chalobah durante el actual mercado de fichajes de verano. A pesar de haber sido una pieza importante del primer equipo la temporada pasada, el defensa de 26 años ha sido excluido de la lista de jugadores "intocables" según la nueva estrategia del equipo. Así lo informa el medio Football London. Al respecto, Goal.com informa .

El futuro de Chalobah en Stamford Bridge se encuentra actualmente bajo gran incertidumbre. A su contrato vigente le quedan dos años y el club posee una cláusula para extenderlo por un año más. Sin embargo, el hecho de que no haya negociaciones entre las partes para un nuevo acuerdo aumenta la probabilidad de que el futbolista deje el equipo. Esta situación ha atraído la atención de varios clubes prestigiosos de Europa, incluidos participantes de la Champions League.

Interés de clubes italianos y europeos

Actualmente, el club italiano Como es mencionado como uno de los principales pretendientes por el defensa. El equipo dirigido por Cesc Fabregas busca reforzar su plantilla tras lograr el ascenso a la Serie A. No obstante, el Como aún no ha iniciado negociaciones oficiales por el traspaso , ya que todavía no han definido completamente sus planes de selección estivales.

La directiva del Chelsea y el nuevo cuerpo técnico pretenden reformar profundamente la línea defensiva. Según informa Goal.com, el club busca un nuevo defensa central que pueda ser un compañero a largo plazo para Levi Colwill. Este plan se ha estado desarrollando desde enero y prevé llevar la defensa del equipo a una nueva etapa para la temporada 2026/27.

La temporada pasada, Trevoh Chalobah disputó 47 partidos en todas las competiciones, demostrando su versatilidad. Puede jugar con seguridad tanto en el centro como en las bandas. Sin embargo, en el nuevo proyecto del club, es visto como una opción de reserva y no como un titular, lo que no garantiza minutos constantes para el joven y talentoso defensa.

Para los londinenses, vender a un jugador de su propia academia resulta beneficioso también desde el punto de vista de las reglas del fair-play financiero. Esto se debe a que los fondos obtenidos de tal transferencia se registran como beneficio neto en los informes del club. Esto crea para el Chelsea mayores posibilidades para nuevas compras en el mercado de fichajes.

En conclusión, se espera que la lucha por Chalobah sea intensa. La polivalencia del futbolista y su experiencia europea lo convierten en un candidato atractivo no solo para Italia, sino también para otros equipos de la Premier League. Se espera que el nombre del nuevo equipo del defensa se conozca en las próximas semanas.