Uzbekistán jugará de blanco contra Portugal

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Uzbekistán jugará de blanco contra Portugal

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro comenzará el 24 de junio a las 22:00.

Antes del partido, se llevó a cabo una reunión organizativa con la presencia de representantes de la FIFA y oficiales de ambas selecciones. Se discutió el reglamento del torneo, la logística del encuentro y los requisitos que deben cumplir los equipos.

Tras la reunión, se confirmó que los futbolistas de Uzbekistán jugarán con equipación totalmente blanca contra Portugal. El portero de la selección vestirá de verde.

Indumentaria deportiva de color verde claro con el logotipo de la Federación de Fútbol de Uzbekistán.
UzbekistánPortugalCopa del MundoFIFASelección Nacional
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