Julián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid: el delantero sueña con el FC Barcelona

Julián Álvarez, delantero de la selección argentina y del Atlético de Madrid, ha hecho una declaración sorprendente. El talentoso futbolista expresó abiertamente su deseo de dejar el club madrileño para continuar su carrera en otro equipo. Se espera que esta situación cause un gran impacto en el mercado europeo del fútbol antes de la apertura del mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa ESPN, el delantero de 26 años habló sobre su futuro tras la victoria de Argentina frente a Austria. Álvarez señaló que ya ha conversado con la directiva del club y considera que su salida es la mejor opción para todas las partes. El futbolista sugirió que ha llegado el momento de cumplir su sueño más anhelado.

Actualmente, el FC Barcelona es señalado como el principal pretendiente por Álvarez. Para los «azulgranas», que buscan un candidato adecuado para sustituir a Robert Lewandowski, el delantero argentino se ha convertido en el objetivo número uno. Según las informaciones, el propio jugador desea jugar en el Camp Nou.

Lucha en el mercado de fichajes y obstáculos financieros

Julián Álvarez se unió al Atlético de Madrid en 2024 procedente del Manchester City por 95 millones de euros. Su contrato vigente dura hasta 2030, lo que otorga ventaja al club madrileño en las negociaciones. No obstante, el deseo del jugador de marcharse ha generado fuertes tensiones entre la directiva y el cuerpo técnico.

La directiva del Atlético de Madrid está indignada por las acciones del FC Barcelona. Los oficiales del club acusan a los catalanes de ejercer presión a través de los medios para intentar cambiar la opinión del futbolista. El hecho de que los madrileños no quieran vender al jugador a sus rivales directos complica aún más la situación.

No solo el FC Barcelona lucha por el delantero, sino que otros gigantes se han sumado. El PSG y el Arsenal siguen la situación atentamente. Asimismo, han circulado noticias de que el Real Madrid preparó una oferta de 150 millones de euros, la cual fue rechazada. El valor de transferencia de Álvarez se tasa muy alto debido a su polivalencia y edad.

Si el FC Barcelona quiere concretar este traspaso, deberá actuar con rapidez. La intervención de otros clubes ricos podría provocar un aumento del precio. Por ahora, el equipo de Diego Simeone no piensa dejar ir a su líder fácilmente, pero la abierta oposición del jugador podría cambiar la situación.