Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi ya no está al mismo nivel que Maradona y Pelé

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Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi ya no está al mismo nivel que Maradona y Pelé

Zlatan Ibrahimovic, una de las personalidades más brillantes y singulares del mundo del fútbol, ha lanzado una nueva declaración impactante sobre el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. El exdelantero sueco destacó que, tras los récords de la Copa del Mundo 2026, el debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol ha terminado. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Lionel Messi anotó un doblete en el encuentro contra Austria, asegurando la clasificación de la selección argentina a la fase de eliminación directa. Con estos goles, se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Para Ibrahimovic, estos resultados sitúan a Messi por encima incluso de leyendas como Diego Maradona y Pelé.

"Creo que ya no hay lugar para ninguna discusión. Cuando te conviertes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ganas este torneo, dominas a través de diferentes generaciones y sigues rindiendo a los 38 años, no entiendo qué más quiere la gente", afirmó Ibrahimovic, según cita FOX Sports.

Récord histórico y consistencia sin precedentes

Messi logró marcar cinco goles en los dos primeros partidos del torneo. Tras un hat-trick contra Argelia, volvió a batir la portería rival dos veces en el partido contra Austria. Este resultado eleva su cuenta a 18 goles en Mundiales, convirtiéndose en el líder absoluto de la historia de las Copas del Mundo masculinas.

Ibrahimovic reconoció especialmente que Messi ha jugado al más alto nivel durante casi veinte años. Según sus palabras, ni siquiera grandes como Pelé, Maradona o Johan Cruyff pueden igualar la estabilidad a largo plazo y la magnitud de los trofeos obtenidos por Messi. Zlatan definió a Messi como un deportista de una "categoría aparte".

Asimismo, Ibrahimovic comparó sus propios resultados con los de Messi con un toque de humor. "Él marcó cinco goles en dos partidos. Yo participé en dos Copas del Mundo y no pude marcar ni un solo gol. Por eso estoy feliz por él y espero que continúe así. Pronto celebrará su cumpleaños, así que déjenlo disfrutar, porque nosotros disfrutamos de su juego", añadió la estrella sueca.

Actualmente defendiendo los colores del Inter Miami, Lionel Messi no solo marca goles en la Copa del Mundo 2026, sino que también se muestra como el líder de su equipo. Aunque falló un penalti en el partido contra Austria, no se rindió y anotó los goles que decidieron el destino del encuentro. Esta voluntad y destreza continúan consolidando la posición de Messi en el fútbol mundial.

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