Arsenal refuerza su plantilla: 100 millones de libras por Morgan Rogers

El Arsenal, actual campeón de la Premier League inglesa, ha fijado su objetivo principal para el mercado de fichajes de verano. El equipo de Mikel Arteta planea fichar a la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, con el fin de reforzar aún más su línea de ataque. Se espera que este traspaso suponga una cifra récord para el club londinense. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por The Guardian, el internacional inglés de 23 años ha pasado a ocupar el primer lugar en la lista de transferencias del Arsenal. Aunque el futbolista firmó un contrato de seis años con el Aston Villa en noviembre, se dice que ve con buenos ojos la idea de trasladarse al Emirates Stadium. Sin embargo, el club de Birmingham no tiene intención de dejar marchar a su líder fácilmente.

Valor del traspaso y competencia

Según Goal.com, el precio del traspaso de Morgan Rogers podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas. Esta suma no intimida a la directiva del Arsenal, ya que Mikel Arteta valora enormemente la polivalencia del jugador. Rogers puede rendir con la misma eficacia tanto en las bandas como en el centro del campo, lo que abriría nuevas posibilidades en el esquema táctico del equipo.

Actualmente, el futbolista participa en la Copa del Mundo 2026 con la selección inglesa. Sus exitosas actuaciones en el escenario internacional, especialmente su contribución en la victoria sobre Croacia, han aumentado el interés por él. Además del Arsenal, el Chelsea y varios grandes clubes de Europa están siguiendo de cerca la situación del jugador.

Cambios esperados en la plantilla

La llegada de Rogers podría provocar cambios significativos en la plantilla actual del Arsenal. Según los informes, la directiva del club está debatiendo el futuro de Martin Odegaard, quien no logró mostrar el nivel esperado la temporada pasada. Asimismo, se ha indicado que los londinenses están dispuestos a considerar ofertas interesantes por el delantero brasileño Gabriel Martinelli.

El Arsenal no quiere limitarse solo a Rogers. Los ojeadores del club han puesto bajo vigilancia a otros jóvenes talentos:

Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille ;

Jeremy Monga, joven estrella del Leicester City ;

Delanteros prometedores de otras ligas europeas.

Para los aficionados al fútbol, traspasos de tal magnitud en la Premier League siempre están en el centro de atención. Si este acuerdo se concreta, Morgan Rogers podría convertirse en uno de los fichajes más caros no solo en la historia del Arsenal, sino de toda la liga. Por ahora, toda la atención se centra en la conclusión de la Copa del Mundo y el inicio de las negociaciones oficiales.