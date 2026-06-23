El legendario portero de la selección de Inglaterra, Peter Shilton, espera que su récord absoluto de partidos jugados con el equipo nacional sea superado próximamente. Actualmente líder con 125 encuentros, Shilton confía en que esta cifra sea batida por el capitán del equipo, Harry Kane. En una entrevista con Goal.com, el exguardameta destacó que Kane no es solo un romperécords, sino uno de los delanteros más completos de la historia del fútbol inglés. Así lo informa .

Desde su debut con la selección en 2015, Harry Kane ha disputado 115 partidos y ha anotado 81 goles. Ya ha superado la marca de 53 goles establecida por Wayne Rooney, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Inglaterra. Ahora, su objetivo es superar los 125 partidos de Peter Shilton. Para Shilton, Kane merece plenamente este honor y es el verdadero líder del equipo.

Comparación histórica: Greaves, Lineker y Kane

Peter Shilton comparó a la estrella del fútbol moderno con los legendarios goleadores del pasado, Jimmy Greaves y Gary Lineker. Según él, cada delantero tenía un estilo propio. Mientras que Greaves destacaba por su regate excepcional y su capacidad para marcar desde cualquier situación, Gary Lineker era conocido por su habilidad para aparecer en el momento justo dentro del área y su frialdad para definir.

Harry Kane, a diferencia de estas dos leyendas, es considerado un delantero más fuerte físicamente y más versátil. Shilton reconoció especialmente la superioridad de Kane en los duelos aéreos, sus disparos desde fuera del área y su peligrosidad en jugadas a balón parado. Aunque no sea tan rápido como Gary Lineker, se mencionó que su capacidad de lectura del juego y su arsenal técnico son más amplios.

Actualmente, la diferencia entre Harry Kane y Peter Shilton es de solo 10 partidos. Shilton, quien defendió la portería de la selección desde 1970 hasta 1990, se siente feliz de que su récord pase a manos de un sucesor digno. Entre expertos y aficionados, continúa el debate sobre si a Kane solo le falta un trofeo importante con la selección (Eurocopa o Copa del Mundo) para ser reconocido como el mejor jugador de la historia de Inglaterra (GOAT).

El nombre de Harry Kane también es muy conocido para los aficionados al fútbol uzbekos. Sus prolíficas actuaciones en la Premier League y su consistencia con la selección nacional lo sitúan entre los mejores delanteros centro del mundo. Si Kane continúa su carrera sin lesiones, se espera que establezca récords inalcanzables, no solo en número de partidos, sino también en goles.