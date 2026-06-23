Arsenal triunfa en el mercado de fichajes: los londinenses fichan al talento de Leicester

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Arsenal triunfa en el mercado de fichajes: los londinenses fichan al talento de Leicester

El club londinense Arsenal ha logrado una victoria importante en el mercado de fichajes. Los «Gunners » han anunciado que han llegado a un acuerdo para el traspaso de Jeremy Monga, la joven estrella del Leicester City. El equipo dirigido por Mikel Arteta logró dejar atrás a varios grandes clubes europeos en la lucha por este talentoso extremo. Así lo informa Goal.com.

Según talkSPORT, el Arsenal pagará una indemnización de aproximadamente 10 millones de libras esterlinas por el jugador de 16 años. Los londinenses prefirieron llegar a un acuerdo directo con el Leicester City para evitar largos procesos judiciales y cuestiones de compensación, lo que otorgó al club una ventaja competitiva por el talentoso jugador.

La lucha por Jeremy Monga, integrante de la selección sub-19 de Inglaterra, fue bastante intensa. Además de rivales internos como Manchester United, Newcastle y Leeds United, clubes como la AS Roma de Italia, el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig de Alemania también mostraron interés. Sin embargo, el futbolista decidió continuar su carrera en el Emirates Stadium.

Resultados históricos y el reconocimiento de Ruud van Nistelrooy

Cuando Monga debutó con el Leicester City, el equipo estaba dirigido por la leyenda del Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Al entrar al campo en abril de 2025 en un partido contra el Newcastle, el adolescente se convirtió en el segundo debutante más joven de la historia de la primera división inglesa, con solo 15 años y 271 días.

Ruud van Nistelrooy elogió el talento del joven futbolista tras su debut: «Se puede ver una alta calidad en sus movimientos. Es un extremo rápido y extraordinario. Jeremy es un talento fantástico y un chico muy trabajador. Merecía esos minutos y logrará mucho más en el futuro».

La temporada pasada, Monga también se convirtió en el goleador más joven de la historia del Championship. Tras marcar contra el Preston North End, registró un gol y dos asistencias en 27 partidos. Sin embargo, sus acciones individuales no pudieron evitar el descenso del Leicester City. La caída del equipo a la League One aceleró la salida del jugador.

Para Mikel Arteta, este fichaje es un paso importante para rejuvenecer la plantilla y reforzar la competencia en la línea de ataque. El Arsenal aspira no solo a defender el título de la Premier League la próxima temporada, sino también a conquistar la Champions League. Jóvenes talentos como Jeremy Monga son parte integral de la estrategia a largo plazo del equipo.

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