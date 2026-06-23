Tottenham inicia negociaciones con el Real Madrid por un joven talento

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Tottenham inicia negociaciones con el Real Madrid por un joven talento

El club inglés Tottenham se ha puesto en contacto con el Real Madrid por el traspaso del talentoso centrocampista argentino Franco Mastantuono . El jugador de 18 años no figura actualmente en los planes del entrenador del club madrileño, y las negociaciones sobre su futuro han entrado en una fase decisiva. Así lo informa Goal.com

Según el medio deportivo, la directiva del Real Madrid está dispuesta a ceder a Mastantuono a otro equipo la próxima temporada. El club londinense se posiciona como uno de los principales pretendientes por el jugador, reconocido como uno de los jóvenes más prometedores de Sudamérica. Los madrileños desean que el joven talento tenga minutos regulares en el primer equipo.

Competencia entre los gigantes europeos

El interés por Mastantuono no se limita solo a Inglaterra. Según la información, un total de nueve clubes buscan fichar a este mediapunta. Entre ellos se encuentran los italianos Inter y Juventus, y los portugueses Porto, Benfica y Sporting . Asimismo, Villarreal, Rennes y el antiguo equipo del jugador, River Plate , también siguen la situación atentamente.

El entrenador del Tottenham Roberto De Zerbi busca aumentar la capacidad creativa del equipo. Sin embargo, la presencia en la plantilla londinense de creativos fuertes como {{TEXT_33}} James Maddison, Xavi Simons y Dejan Kulusevski podría dificultar la garantía de tiempo de juego constante para Mastantuono.

La estrategia de fichajes de los londinenses

Aunque las capacidades técnicas de Mastantuono son muy valoradas, muchos especialistas señalan que para el Tottenham es más importante reforzar otras posiciones en este momento. El club ya ha atraído a jugadores como Jan Paul van Hecke y Andy Robertson para fortalecer la línea defensiva. Ahora se espera que la atención principal del equipo se centre en el centro del ataque.

Aficionados y expertos afirman que el equipo necesita un delantero experimentado y extremos que ayuden en la lucha por una plaza en la Champions League. Por lo tanto, el traspaso de un joven mediapunta aún no consolidado podría parecer más un lujo que una necesidad. A pesar de ello, Tottenham no ha desistido en su intención de invertir en el futuro.

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