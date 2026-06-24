Portugal golea a Uzbekistán

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Portugal golea a Uzbekistán

La selección nacional de Uzbekistán cayó 0-5 ante Portugal en la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en el estadio de Houston, Cristiano Ronaldo anotó dos goles. Asimismo, Nuno Mendes y Rafael Leão marcaron, y se registró un autogol de Abduvohid Ne’matov.

El marcador se abrió en el minuto 6. Cristiano Ronaldo puso adelante a Portugal. En el minuto 17, Nuno Mendes amplió la ventaja. Cerca del descanso, en el minuto 39, Ronaldo marcó su segundo gol, firmando un doblete.

En la segunda parte, Portugal no bajó la intensidad. En el minuto 60, el balón entró en la portería tras un desvío de Abduvohid Ne’matov, anotándose un autogol. En el minuto 87, Rafael Leão marcó el último gol del partido.

Portugal lanzó 16 disparos hacia la portería contraria, de los cuales nueve fueron al marco. Uzbekistán realizó siete disparos, con dos a puerta.

Portugal dominó la posesión con un 66 %, mientras que Uzbekistán tuvo un 34 %. Portugal realizó 606 pases con una precisión del 92 %, mientras que Uzbekistán completó 282 pases con una precisión del 77 %.

Portugal cometió 14 faltas y Uzbekistán 15. Ambos equipos recibieron un tarjeta amarilla cada uno. No hubo tarjetas rojas. En saques de esquina, Portugal superó a su rival 3-2.

Tras este resultado, Portugal lidera el grupo con cuatro puntos en dos partidos. Uzbekistán, tras dos derrotas, sigue sin sumar puntos.

PortugalUzbekistánCristiano RonaldoHoustonRafael Leao
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