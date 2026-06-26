Entrenador de la RD Congo: «Debemos arriesgar contra Uzbekistán»

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Entrenador de la RD Congo: «Debemos arriesgar contra Uzbekistán»

Sébastien Desabre, seleccionador de la selección nacional de la República Democrática del Congo, compartió sus reflexiones antes del decisivo encuentro contra Uzbekistán.

El técnico destacó que la selección de Uzbekistán es muy disciplinada en defensa, por lo que el duelo no será sencillo. Sin embargo, dado que un empate no es suficiente para la RD Congo, el equipo deberá asumir más riesgos para lograr la victoria.

« El partido contra Uzbekistán no será fácil porque defienden bien. A pesar de ello, daremos todo de nosotros. Es necesario que descansemos y recuperemos fuerzas antes del encuentro », afirmó Desabre.

El seleccionador de la RD Congo también señaló que su equipo actuará de manera más ofensiva en la última jornada en comparación con los dos partidos anteriores.

« Tendremos que arriesgar en el partido contra Uzbekistán, ya que un empate no nos satisfará. Debemos asumir más riesgos que en los dos primeros encuentros », añadió.

Desabre admitió que la derrota contra Colombia fue dolorosa para el equipo. En su opinión, si hubieran logrado un empate, la situación de la RD Congo en el torneo sería mucho más cómoda.

« Perder contra Colombia fue duro. Si hubiéramos empatado, nuestra situación sería mejor. Pero no hay que olvidar que el rival es un equipo fuerte. Ahora debemos sacar las conclusiones correctas de los errores de aquel partido », citó Desabre. geosuper.TV publicación.

Cabe recordar que el encuentro entre las selecciones de la RD Congo y Uzbekistán se llevará a cabo el 28 de junio a las 04:30 (hora de Tashkent). Este duelo puede definir el pase a los play-offs para ambos equipos.

RDCSebastien DesabreUzbekistánColombia
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Shuhrat Razzakov
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