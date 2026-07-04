Delantero egipcio: «Hoy hemos hecho felices a 120 millones de egipcios»

El delantero de la selección de Egipto, Ayssem Hassan, expresó sus emociones tras la dramática victoria contra Australia en el play-off del Mundial 2026.

Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con un 1-1, los egipcios se impusieron 4-2 en la tanda de penaltis, asegurando su pase a la siguiente ronda.

Egipto comenzó bien el partido

Hassan afirmó que la selección egipcia inició el encuentro con confianza y logró adelantarse en el marcador.

Sin embargo, Australia restableció el equilibrio rápidamente y el partido se volvió aún más tenso.

«Empezamos bien y nos pusimos por delante. Luego ellos empataron», dijo el delantero.

Los puntos fuertes de Australia eran conocidos

Los futbolistas egipcios sabían de antemano que el rival era físicamente fuerte, resistente y rápido.

Hassan destacó que Australia representaba un gran peligro, especialmente en las jugadas a balón parado.

«Tienen jugadores muy resistentes, rápidos y fuertes. Sabíamos que los tiros libres y los córners serían difíciles porque sus jugadores son muy altos».

Egipto se impone en los penaltis

Tras 120 minutos de lucha intensa, el ganador se decidió en la tanda de penaltis.

En esta fase, los jugadores egipcios mantuvieron la sangre fría y ganaron 4-2. Este resultado permitió a la selección avanzar a la siguiente fase del Mundial.

«Todo el país estará de fiesta»

Hassan resaltó la enorme importancia de esta victoria para el pueblo egipcio.

«Es una sensación increíble. Porque sabes que hoy has hecho felices a 120 millones de personas y que habrá celebraciones en todo el país».

Según sus palabras, momentos así son el sueño de infancia de cualquier futbolista.