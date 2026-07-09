Yamal habla sobre dos leyendas: ¿un cambio de era tras el Mundial 2026?

El extremo de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus reflexiones sobre dos grandes estrellas que moldearon su visión del fútbol durante su infancia.

En el contexto de la eliminación temprana de Portugal y Brasil en el Mundial 2026, las palabras de Yamal sobre Cristiano Ronaldo y Neymar captaron la atención de los aficionados.

Yamal menciona a sus héroes de la infancia

La joven estrella española habló abiertamente sobre lo que Cristiano Ronaldo y Neymar significaron para su generación.

«Cristiano Ronaldo y Neymar han sido las figuras más importantes del fútbol para mi generación desde mi infancia. Les deseo lo mejor», declaró Yamal.

Estas palabras llegan en un momento en que se debate el futuro de Ronaldo y Neymar en sus respectivas selecciones.

El último Mundial para Ronaldo

Anteriormente, Cristiano Ronaldo había anunciado que la Copa del Mundo de 2026 sería el último Mundial de su carrera.

Portugal quedó fuera del torneo tras caer 0-1 ante España en los octavos de final.

Neymar también tomó una decisión difícil

Han surgido reportes sobre el posible fin de la trayectoria de Neymar con la selección brasileña.

Brasil se despidió del torneo en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 1-2 ante Noruega.

La nueva generación rinde homenaje a las viejas leyendas

Lamine Yamal es reconocido hoy como uno de los futbolistas jóvenes más brillantes de España.

Sus palabras sobre Ronaldo y Neymar demuestran una vez más el relevo generacional en el fútbol. Mientras las estrellas que marcaron una época se retiran, la nueva generación, representada por Yamal, toma el protagonismo.