Capello llama a Messi el más grande de la historia: pero no ocultó una diferencia clave

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Capello llama a Messi el más grande de la historia: pero no ocultó una diferencia clave

El famoso técnico italiano Fabio Capello dio su opinión sobre el juego actual de Lionel Messi. Calificó a la estrella argentina como el mejor jugador de la historia, aunque admitió que la edad está pasando factura.

Según Capello, Messi ya no es el jugador que regatea a todos en el campo como antes, pero sigue siendo una figura clave para su equipo en situaciones decisivas.

« Messi es el mejor jugador de la historia »

Al hablar sobre el lugar de Messi en el fútbol, Fabio Capello destacó su técnica y talento especial.

« Messi es el mejor jugador de la historia. Por supuesto, la edad influye. Tiene una habilidad técnica inigualable y un talento futbolístico real », dijo Capello.

En su opinión, el nivel de Messi ha brindado un gran placer a los aficionados al fútbol durante años.

Capello también señaló que Messi ha cambiado

El experto italiano comparó el estado actual de Messi con su mejor época.

« Ya no es el Messi que tomaba el balón, regateaba a tres jugadores y marcaba un gol como antes », enfatizó.

Sin embargo, Capello no considera esto una crítica, sino un proceso natural. Cree que, aunque la edad influye, Messi aún puede decidir el destino de un partido.

La confianza se mantiene incluso tras dos penaltis

Capello también recordó que Messi no pudo aprovechar dos penaltis en esta Copa del Mundo.

A pesar de ello, subrayó que lo que el jugador argentino ha hecho por el fútbol no se mide por tales episodios.

« Siempre debemos estar agradecidos por lo que ha hecho por el fútbol », dijo Capello.

Comparación entre Haaland, Mbappé y Messi

Fabio Capello también comparó a Messi con Erling Haaland y Kylian Mbappé.

En su opinión, Haaland es una fuerza física inmensa, mientras que Mbappé es un jugador que combina velocidad y técnica.

Messi, aunque no esté en su mejor momento, sigue mostrando acciones brillantes en el campo.

El partido contra Egipto fue otro ejemplo

Capello mencionó el partido contra Egipto como ejemplo de la capacidad de Messi para hablar en situaciones decisivas.

Argentina salió de una situación difícil y ganó ese partido. Según Capello, Messi todavía puede marcar la diferencia para su equipo en momentos así.

Messi ya no es tan joven, pero una sola decisión suya en el campo aún puede cambiar el destino de todo el partido; esa es la idea principal de Capello.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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