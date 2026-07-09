Santos da a Neymar 10 días para decidir su futuro

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Santos da a Neymar 10 días para decidir su futuro

Neymar se ha tomado un breve descanso para reflexionar sobre su carrera tras la conclusión de la participación de la selección brasileña en la Copa Mundial 2026.

Según UOL, el Santos ha dado al delantero de 34 años un plazo de 10 días para descansar y tomar una decisión definitiva. Se espera que el jugador regrese al club para cumplir su contrato vigente hasta finales de año.

Sin embargo, existen otras opciones para el futuro de Neymar. Podría fichar por un equipo con menos presión o retirarse del fútbol profesional.

La fuente señala que el jugador se encuentra en un estado psicológico difícil tras el resultado en el Mundial 2026. Neymar considera que sus 15 años de servicio en la selección de Brasil no han sido valorados adecuadamente.

En los próximos días, Neymar se reunirá con la directiva del Santos para hablar sobre su futuro. Tras ello, se aclarará si continuará en el club, se marchará a otro equipo o colgará las botas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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