Juego de transferencias alrededor de William Saliba: las condiciones del Arsenal son estrictas

El interés por el defensa del Arsenal, William Saliba, se intensifica. Varios clubes gigantes de Europa siguen al jugador francés, pero los londinenses no quieren dejarlo salir fácilmente.

Según Caught Offside, el Real Madrid, el PSG y el FC Barcelona han mostrado un interés serio en Saliba.

Tres grandes clubes siguen a Saliba

Según la fuente, el Real, el PSG y el FC Barcelona siguen de cerca la situación de Saliba.

El defensa central francés se ha convertido en una de las figuras clave de la defensa del Arsenal en los últimos años. Por ello, el interés por él ha alcanzado el nivel de los clubes más grandes de Europa.

El Arsenal no tiene prisa por negociar

El club londinense no tiene intención, por el momento, de iniciar ninguna negociación por Saliba.

La directiva del Arsenal considera al jugador como una pieza fundamental en el proyecto a largo plazo del equipo. Por tanto, el club solo considerará una venta si llega una oferta muy elevada.

150 millones de euros, el obstáculo principal

Según los informes, el Arsenal solo está dispuesto a sentarse a negociar si recibe una oferta cercana a los 150 millones de euros.

Esta cifra se considera casi inalcanzable para el FC Barcelona. El Real y el PSG tienen mayor capacidad financiera, pero eso no garantiza que el traspaso se concrete.

Contrato hasta 2030

El contrato actual de Saliba con el Arsenal se extiende hasta el verano de 2030.

Este factor otorga a los londinenses una gran ventaja en las negociaciones. El club no está obligado a vender y puede imponer sus propias condiciones a los compradores.

Estadísticas de la temporada pasada

William Saliba disputó 50 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

En dichos encuentros, el defensa central:

marcó 1 gol;

dio 1 asistencia.

El portal Transfermarkt estima actualmente el valor de mercado de Saliba en unos 100 millones de euros.

El mensaje principal del Arsenal

El interés por Saliba es evidente, pero la postura del Arsenal parece igual de firme.

El club londinense ve a su defensa como el eje de su proyecto futuro. Por eso, la clave de este traspaso no es el precio, sino si el Arsenal está dispuesto a abrir la puerta.