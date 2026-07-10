De la Fuente habla sobre Messi: a los 39 años, un aspecto no ha cambiado

·28·Deportes
De la Fuente habla sobre Messi: a los 39 años, un aspecto no ha cambiado

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, expresó una alta opinión sobre el líder argentino Lionel Messi .

Destacó el nivel actual del jugador de 39 años, su entrega en el campo y su constante hambre de resultados.

« Messi juega como si tuviera 19 o 23 años »

Luis de la Fuente afirmó que, a pesar de su edad, Messi sigue rindiendo a un nivel muy alto.

« Messi juega como si tuviera 19 o 23 años. Está mostrando un nivel excepcional », declaró el seleccionador español.

En su opinión, la fuerza de Messi no reside solo en su técnica o experiencia, sino también en su actitud ante cada partido.

La diferencia principal: la entrega

Al reconocer la capacidad de Messi para tomar decisiones inteligentes, De la Fuente puso su entrega por encima de todo.

« No se trata solo de sus decisiones inteligentes, sino ante todo de su entrega », subrayó.

Estas palabras demuestran que, a sus 39 años, Messi sigue trabajando al máximo para el equipo en el terreno de juego.

« Él nunca se detiene »

Según el técnico español, una de las características más importantes de Messi es que nunca se conforma con los resultados obtenidos.

« Messi no se cansa y nunca se detiene en sus logros. Siempre quiere más, cada día », dijo De la Fuente.

Por eso, calificó a la estrella argentina como un verdadero ejemplo.

Sus números en el Mundial 2026 hablan por sí solos

Como dato, Lionel Messimarcó 8 goles y dio 1 asistencia en el Mundial 2026.

Estos resultados confirman una vez más que, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador decisivo para la selección de Argentina.

Messi sigue siendo el centro de atención

Messi ha sido reconocido durante años como uno de los nombres más grandes en la historia del fútbol.

Pero lo que impresiona a De la Fuente es otra cosa: Messi sigue queriendo más y sale al campo con un nuevo objetivo cada vez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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