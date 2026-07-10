Una nueva era comienza en Portugal: llega un entrenador familiar para Ronaldo

La cuestión del seleccionador de la selección nacional de Portugal ha quedado oficialmente resuelta. El servicio de prensa del equipo anunció el nombramiento de Jorge Jesus como entrenador principal.

El técnico de 71 años preparará ahora a Portugal para la Euro 2028 y la Copa del Mundo 2030. Su último trabajo fue Cristiano Ronaldo en el club saudí Al-Nassr, lo que aumenta aún más la expectación.

Portugal hizo un anuncio oficial

El servicio de prensa de la selección nacional de Portugal confirmó oficialmente el nombramiento de Jorge Jesus a través de su cuenta en la red social X.

« Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, Mister Jorge Jesus », dice el comunicado.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa para la selección portuguesa.

Grandes retos esperan a Jesus

Anteriormente, el diario A Bola informó que el técnico de 71 años dirigiría a Portugal durante las eliminatorias y la preparación para la Euro 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Esto demuestra que a Jesus se le confía un proyecto estratégico a largo plazo y no una solución a corto plazo.

Un punto interesante sobre Ronaldo

El último trabajo de Jorge Jesus fue en el club saudí Al-Nassr.

Precisamente en ese club juega el capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo Por lo tanto, la relación entre el nuevo entrenador y Ronaldo despertará naturalmente un interés especial en el contexto de las futuras decisiones del equipo nacional.

Campeonato con Al-Nassr

Como dato, la temporada pasada, Al-Nassr se proclamó campeón de Arabia Saudita.

Jesus dejó el club en verano. Ahora comienza el siguiente gran desafío de su carrera: dirigir a la selección nacional de Portugal.

Un nuevo camino para Portugal

Tras la eliminación de Portugal en octavos de final ante España en la Copa del Mundo 2026, se esperaban cambios en el equipo.

El nombramiento de Jorge Jesus es el primer gran paso de este proceso. La pregunta principal ahora es: ¿cómo guiará este técnico experimentado a Portugal entre la nueva generación y el legado de Ronaldo?