«Pido disculpas a todos»: Vinícius sobre la derrota de Brasil

El delantero de la selección de Brasil Vinícius Júnior se dirigió a los aficionados por primera vez tras una decepcionante participación en la Copa del Mundo. Los «Pentacampeones» quedaron fuera del Mundial 2026 inesperadamente tras perder 1-2 ante Noruega en los octavos de final. Zamin.uz presenta la dolorosa reacción del jugador tras la derrota.

«Necesité unos días para asimilarlo»

Vinícius envió un mensaje a los aficionados a través de sus redes sociales oficiales, sin ocultar su profunda decepción por el resultado del torneo. Destacó que necesitó varios días para digerir este duro golpe y recuperarse.

De la declaración de Vinícius Júnior en redes sociales: «Han pasado casi cuatro años y vuelvo a pensar en qué escribir tras otra dolorosa derrota en la Copa del Mundo. Vi a tantas personas de todas las edades creyendo en mí, compartiendo nuestro sueño y apoyándonos, que no sería justo guardar silencio. Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida. Quedar fuera del Mundial en octavos de final es un sentimiento doloroso difícil de expresar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto quería este torneo para ustedes y para mi familia. El sentimiento de tristeza es inmenso. Teníamos un equipo capaz de lograr más, pero no lo conseguimos. Pido disculpas a todos y seguiré luchando por nuestro sueño: volver a la cima del fútbol mundial».

Los 3 puntos clave del mensaje de Vinícius

La declaración del jugador fue tanto dolorosa como esperanzadora para los aficionados: