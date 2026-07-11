Sadio Mané anuncia el fin de su carrera en la selección de Senegal

Leyenda del fútbol senegalés y una de las estrellas más brillantes del continente, Sadio Mané ha anunciado oficialmente el fin de su carrera internacional. El delantero de 34 años tomó esta decisión tras la conclusión de la participación de Senegal en la Copa del Mundo. Tras haber jugado con los «Leones de la Teranga» durante 14 años, el jugador seguirá siendo el protagonista de la etapa más exitosa en la historia de su país. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario Le Quotidien, Mané anunció su decisión tras la dolorosa derrota (2-3) ante Bélgica en los octavos de final del Mundial celebrado en Norteamérica. En una carta de despedida enviada desde Dakar, el jugador pidió disculpas a su pueblo por no haber alcanzado los resultados esperados y destacó que dio todo lo que tenía en cada segundo que vistió la camiseta nacional.

«Sepan que sacrifiqué todo por esta bandera. Siempre di lo mejor de mí y luché con fuerza por nuestra patria», enfatizó Sadio Mané en su mensaje. También expresó su gratitud a los aficionados que lo apoyaron durante su larga trayectoria, reconociendo que su aliento fue el motor principal de sus éxitos.

Un legado legendario y victorias inolvidables

Mané disputó un total de 130 partidos con la selección de Senegal. Su mayor logro a nivel internacional son sus victorias en la Copa Africana de Naciones. Aunque surgieron situaciones polémicas en torno al último título debido a las protestas y quejas sobre las decisiones arbitrales en la final de 2025, Sadio sigue siendo un verdadero símbolo del fútbol africano moderno.

En la Copa del Mundo de 2026, Mané no pudo mostrar su mejor forma física al regresar recién de una lesión. Sin embargo, como capitán, demostró su capacidad de liderazgo en el campo y en el vestuario, sirviendo de ejemplo para los jugadores jóvenes. Su partida marca el final de toda una era en el fútbol senegalés.

Aunque el delantero ha colgado las botas a nivel internacional, no tiene intención de abandonar el deporte. Mané expresó su disposición a dedicar su experiencia al desarrollo del fútbol nacional en el futuro. Reveló su intención de trabajar en el cuerpo técnico, como director deportivo o en órganos de gestión del fútbol. Esto da esperanzas a los aficionados del fútbol senegalés de ver el regreso de la leyenda en una nueva faceta.