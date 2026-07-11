Manchester United cerca de gastar 50 millones de libras en el fichaje de Andrey Santos

Los informes de que el club inglés Manchester United ha llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista del Chelsea, Andrey Santos, están provocando grandes debates en la comunidad futbolística. Según Sky Sports, los «Red Devils» están dispuestos a pagar 50 millones de libras esterlinas por el jugador brasileño de 22 años. Sin embargo, antiguas estrellas del club y expertos consideran este fichaje como un riesgo importante. Así lo informa Goal.com informa .

La leyenda del Manchester United, Nicky Butt, calificó esta compra como incomprensible. En su opinión, Andrey Santos aún no ha demostrado tener el nivel para ser titular en Old Trafford. Butt destaca que un jugador que llega por una suma tan elevada no debería ser fichado para estar en el banquillo, sino para fortalecer el juego del equipo de inmediato.

Dudas de los expertos y análisis del traspaso

En una entrevista con Paddy Power, Nicky Butt señaló el desequilibrio entre el precio del traspaso y la experiencia del jugador. «Si lo hubieran comprado por 25-30 millones de libras, se podría entender. Pero si se pagan 50 millones, tiene que ser titular indiscutible. He visto sus partidos varias veces y no he visto nada sorprendente», afirmó el ex centrocampista.

Además, Butt no cree que un jugador que solo participó en 13 partidos con el Chelsea la temporada pasada pueda salvar a un club como el Manchester United. Según él, el club no está comprando una estrella hecha, sino un «potencial» que aún no ha demostrado su valía. Esto podría ser una decisión peligrosa dada la situación actual del equipo.

No solo los representantes del Manchester United, sino también el exjugador del Chelsea y del Arsenal, Emmanuel Petit, se muestran escépticos ante este fichaje. En una entrevista con BOYLE Sports, Petit declaró que Andrey Santos necesita una reconstrucción mental total para soportar la presión en el Manchester United y las exigencias del nivel de la Champions League.

Este traspaso también es interesante para los aficionados al fútbol, ya que en un momento en que el Manchester United enfrenta problemas en el mediocampo, invertir tanto dinero en un jugador joven e inexperto podría afectar directamente los resultados del equipo la próxima temporada. Por ahora, la directiva del club no ha hecho declaraciones oficiales, pero se dice que las negociaciones están en su fase final.