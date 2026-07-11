¿Qué cambiará Jorge Jesus en Portugal? Identificó el problema principal

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, expuso su visión sobre la táctica, el sistema de juego y el uso de los futbolistas. En su opinión, en el fútbol moderno no se trata de aferrarse ciegamente a un esquema, sino de crear una idea adaptada a las características de los jugadores.

Jesus no ocultó su postura sobre el modelo tradicional de tres mediocentros en el esquema 4-3-3.

«El fútbol es ahora un juego de equipos y entrenadores»

Jorge Jesus destaca que el fútbol ha experimentado una gran transformación en los últimos años. El resultado ya no depende solo de estrellas individuales, sino del trabajo colectivo y de la idea del técnico.

«Hoy en día, el fútbol se está convirtiendo cada vez más en un juego de equipo. Ha vivido una gran revolución, porque ahora el fútbol es el juego de los equipos y los entrenadores», afirmó.

Según el técnico, cada equipo busca reducir los espacios en el campo, aumentar sus propios ataques y conceder el menor número de ocasiones posible al rival.

Jesus criticó el esquema 4-3-3

El seleccionador de Portugal declaró abiertamente que no aprueba jugar con tres mediocentros en un 4-3-3.

Según sus palabras, el equipo no necesita jugadores estáticos, sino mediocampistas móviles, dinámicos y capaces de intercambiar posiciones rápidamente.

«No soy partidario de jugar con tres mediocentros en un 4-3-3. Me gustan los mediocampistas más móviles y dinámicos», dijo Jesus.

Cuestionó a las estrellas de Portugal

El entrenador recordó que Portugal cuenta con algunos de los mejores mediocampistas del mundo. Sin embargo, subrayó que existe una diferencia entre el modelo de juego en los clubes y las funciones en la selección nacional.

Jesus señaló que dos jugadores están en el «PSG» y otro en el «Manchester United». En su opinión, las ideas tácticas del «PSG» difieren de las posibilidades de la selección de Portugal.

«En el PSG hay tres delanteros que controlan el juego con su talento individual. En Portugal », no era así», dijo.

El principio fundamental del nuevo técnico

Para Jesus, un entrenador no debe imponer sus ideas a los jugadores. Al contrario, la táctica debe servir para potenciar las fortalezas de los jugadores de la plantilla.

«Hay que implementar ideas que se ajusten a las características de los jugadores. El entrenador debe buscar ayudar a los futbolistas», declaró el seleccionador de Portugal.

Añadió que los jugadores de la selección tienen un nivel alto y que está dispuesto a apoyarlos cuando sea necesario.

Estas palabras de Jesus anuncian el inicio de una nueva era táctica en Portugal. La pregunta principal ahora es: ¿qué tan rápido funcionarán sus ideas en el campo?