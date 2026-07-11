Choque brutal esta noche: Haaland contra Kane, ¡y crisis grave en Inglaterra!

Los cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol concluyen esta noche. Primero, Inglaterra, liderada por Harry Kane, se enfrentará a Noruega, la revelación del torneo, mientras que el actual campeón, Argentina, se medirá ante Suiza. Los ganadores de estas llaves se enfrentarán en semifinales.

Zamin.uz Presentamos los detalles más importantes antes de este choque central que tendrá lugar en Miami.

Hora y lugar del encuentro: Partido: Noruega – Inglaterra

Fecha y hora: 12 de julio, 02:00

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Noruega no es solo Haaland

Al inicio del torneo, muchos veían a Noruega como un equipo que dependía de un solo futbolista. Sin embargo, la fase de grupos y los primeros partidos de eliminatorias demostraron que el entrenador Stole Solbakken ha formado un equipo muy bueno y cohesionado. La percepción sobre los noruegos ha cambiado constantemente durante el torneo.

Especialmente, la victoria sobre Brasil fue tan convincente que, aunque Erling Haaland marcó dos goles, quedó claro que este éxito no fue solo producto de su genialidad. Todos los jugadores del equipo dejaron una impresión fantástica. Los escandinavos fueron superiores en el juego frente a un rival laureado, obligándolos a depender solo de contraataques y aprovechando sus oportunidades con frialdad. Al mismo tiempo, la estrella brasileña Vinicius fue totalmente neutralizada.

El entrenador Stole Solbakken señaló que Noruega saldrá al campo con la intención de poseer el balón y controlar el juego. El equipo no teme iniciar los ataques a través de los defensas centrales, incluso bajo una presión prolongada. Por ello, es difícil predecir quién llevará la iniciativa. Sobre el papel, Inglaterra es favorita, pero Noruega tiene la capacidad de anular esa ventaja en la práctica.

Duelo aterrador: Haaland contra Kane

Muchos ven este partido a través del prisma del enfrentamiento entre los dos delanteros más fuertes del planeta en la actualidad. Ambos arietes están realizando el torneo a un nivel muy alto:

Erling Haaland: Ha marcado 7 goles en 4 partidos.

Harry Kane: Tiene 6 goles en su cuenta.

Será muy interesante observar el choque entre estos dos goleadores, aunque el partido no consiste solo en su disputa.

Inglaterra tiene objetivos altos, pero Tuchel tiene un problema serio

La generación actual de Inglaterra ha llegado a la final en las últimas dos Eurocopas. En el Mundial de hace 4 años, abandonó la competición tras perder contra Francia, futura finalista. Esta vez, el equipo de Thomas Tuchel se ha propuesto alcanzar los máximos resultados en el mundial y no quiere detenerse en cuartos de final.

Los ingleses han tenido que demostrar resiliencia en casi cada partido: en el grupo contra Croacia, y en los play-offs contra la RD Congo y México los encuentros fueron muy difíciles. Aunque han surgido algunas dudas sobre la línea defensiva, el equipo mantiene el tono general.

Sin embargo, antes del partido contra Noruega, ha surgido una verdadera crisis de efectivos en el lateral derecho inglés:

Reece James, considerado el candidato principal para este puesto, se ha lesionado. Spence, quien debía ocupar su lugar, también ha presentado problemas médicos. El tercer candidato, Quansah, recibió una tarjeta roja en el partido contra México y fue suspendido por 2 partidos.

Ahora, Thomas Tuchel podría verse obligado a tomar medidas radicales, como cubrir esta posición problemática con uno de sus mediocentros.

El plan «secreto» para detener a Haaland

Es seguro que Thomas Tuchel ha preparado un plan especial para el partido contra Noruega, centrado principalmente en aislar a Haaland de sus compañeros. Para ello, se espera que dos centrocampistas sean movilizados para bloquear las líneas de pase hacia este peligroso delantero.

Pero Erling Haaland puede pasar desapercibido durante todo el partido para luego explotar inesperadamente y marcar en la portería contraria. Por ello, se requiere que los defensores ingleses no pierdan la vigilancia ni un segundo desde el primer minuto del encuentro.