Ferran Torres podría fichar por el PSG: Luis Enrique quiere llevar a su ex pupilo a París

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Ferran Torres podría fichar por el PSG: Luis Enrique quiere llevar a su ex pupilo a París

Un nuevo traspaso de alto impacto se prepara en el fútbol europeo. El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, está cerca de unirse al Paris Saint-Germain en este mercado de verano. Las negociaciones entre ambos clubes ya están en una fase avanzada y el propio jugador no ve con malos ojos continuar su carrera en la liga francesa. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por Mundo Deportivo, el club parisino ha comenzado a dar pasos concretos para fichar a Torres. El principal impulsor de este traspaso es el entrenador del PSG, Luis Enrique. El técnico trabajó estrechamente con Ferran Torres durante su etapa en la selección española y valora mucho sus capacidades.

Problemas financieros y separación forzada

La directiva del FC Barcelona planeaba inicialmente renovar el contrato del jugador, pero la situación financiera del club ha cambiado los planes. Según Marca, los catalanes se ven obligados a vender a Torres para equilibrar las cuentas y recaudar fondos para nuevos fichajes. El hecho de que el contrato actual del jugador esté llegando a su fin también presiona al club para venderlo pronto.

Actualmente, la competencia en la plantilla del Barcelona ha aumentado, especialmente con la llegada de nuevos atacantes como Anthony Gordon, lo que ha puesto en duda la titularidad de Torres. Por ello, el extremo de 26 años está considerando seriamente la opción de París para tener más minutos de juego.

El jugador, por su parte, se muestra cauteloso ante los rumores de traspaso. Ante las preguntas de los periodistas durante la concentración de la selección, respondió brevemente: «Ahora mi atención está centrada en los partidos. Los factores externos no son importantes para mí, lo esencial es ganar». Sin embargo, se dice que las negociaciones entre bastidores continúan a buen ritmo.

La directiva del PSG pretende cerrar el fichaje antes del inicio de la nueva temporada, es decir, antes de que el jugador regrese de sus vacaciones. Si se concreta el acuerdo, Luis Enrique contará con una línea de ataque reforzada y la competencia interna aumentará. Por su parte, el Barcelona planea destinar los ingresos de este traspaso a inscribir a otros nuevos jugadores.

БарселонаPSJFerran TorresЛуис ЭнрикеТрансферлар
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