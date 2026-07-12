El regreso de McGregor termina en pesadilla: todos los resultados del UFC 329

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El regreso de McGregor termina en pesadilla: todos los resultados del UFC 329

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) vivió el evento tan esperado. El 11 de julio, en Las Vegas, Estados Unidos, se llevó a cabo un UFC 329 sumamente intenso. El evento principal de la noche fue el regreso al octágono, tras una larga pausa, de la leyenda y ex campeón de la UFC en dos categorías de peso, Conor McGregor. Sin embargo, para los seguidores del luchador irlandés, esta velada terminó con gran tristeza. Zamin.uz presenta los detalles más candentes y los resultados completos del torneo.

Conor McGregor y el regreso de la maldición de hace 5 años

El esperado combate entre McGregor y Max Holloway se detuvo inesperadamente en el primer minuto del primer asalto.

Al comenzar la pelea, Conor sufrió una grave lesión en la pierna derecha y no pudo continuar. Como resultado, perdió por nocaut técnico. Es notable que una situación similar ocurrió hace exactamente cinco años, en julio de 2021, en su última pelea contra Dustin Poirier, donde el irlandés se fracturó la pierna izquierda. Esta vez, fue la pierna derecha la que le falló.

La victoria relámpago de Paddy Pimblett y el heroísmo de King Green

A diferencia de Conor, el famoso luchador de Liverpool Paddy Pimbletttuvo un regreso muy exitoso.

  • Pimblett derrotó a su oponente Benoît Saint-Denis por sumisión en apenas un minuto, haciendo vibrar el octágono.

  • Por esta brillante victoria, el deportista británico fue merecedor de un bono especial a la mejor actuación de la noche.

  • Asimismo, el veterano de 39 años, King Green, también obtuvo dicho bono. Aunque recibió golpes fuertes en los primeros segundos contra Terrance McKinney, Green logró una victoria de voluntad al noquear técnicamente a su rival segundos antes de que terminara el asalto.

Mandíbula fracturada y la mejor pelea de la noche

El duelo más intenso y hermoso del torneo fue el enfrentamiento entre Brandon Royval y Lone Kavanagh. La iniciativa pasó constantemente de un luchador a otro, y finalmente, Royval triunfó en el tercer asalto mediante una sumisión.

En la categoría de peso semipesado, los fanáticos presenciaron una lesión grave. El conocido luchador ruso Nikita Krylov, además de perder su pelea contra el ex campeón de la UFC Robert Whittaker, sufrió una grave lesión en la mandíbula y fue hospitalizado.

Resultados completos del UFC 329:

Categoría de peso

Participantes y resultado

Asalto y método

Peso wélter

Max Holloway derrotó a Conor McGregor

1er asalto, TKO (lesión)

Peso ligero

Paddy Pimblett derrotó a Benoît Saint-Denis

1er asalto, Sumisión

Peso gallo

Mario Bautista derrotó a Cory Sandhagen

Decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Peso gallo

Brandon Royval derrotó a Lone Kavanagh

3er asalto, Sumisión

Peso ligero

King Green derrotó a Terrance McKinney

1er asalto, Nocaut técnico

Peso semipesado

Robert Whittaker derrotó a Nikita Krylov

3er asalto, Nocaut técnico

Peso pesado

Gable Steveson derrotó a Elijah Ellison

1er asalto, Nocaut técnico

Peso gallo

Adrian Yanez derrotó a Cody Garbrandt

1er asalto, Nocaut técnico

Peso pluma

Luke Riley derrotó a Kay Kamaka

1er asalto, Nocaut técnico

Femenino (peso gallo)

Wang Sun derrotó a Tracy Cortez

Decisión unánime (29-27, 29-27, 29-27)

Peso medio

Damian Piñas derrotó a Cesar Almeida

1er asalto, Nocaut técnico

Peso gallo

Farid Basharat derrotó a John Garza

Decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)

Peso medio

Ryan Gandra derrotó a Zak Reese

1er asalto, Nocaut técnico

Peso gallo

Alessandro Costa derrotó a Cody Durden

2do asalto, Sumisión

Конор МакгрегорЮФСLas VegasМакс ХоллоуэйДастин Порье
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Shuhrat Razzakov
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