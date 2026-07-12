«Conor derrotó a Conor»: Makhachev critica duramente el regreso de McGregor

El actual campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, reaccionó de forma breve pero muy contundente al primer combate de McGregor tras una pausa de cinco años.

El luchador irlandés regresó al octágono en el evento estelar de UFC 329 contra Max Holloway, pero fue derrotado en el primer asalto.

Makhachev comentó con una frase:

Tras el combate, Islam Makhachev publicó el siguiente mensaje en su red social X:

«Conor derrotó a Conor. Felicidades, Max».

Con estas palabras, Makhachev insinuó que la derrota de McGregor se debió a sus propios errores y a su estado físico.

El regreso de McGregor fue un fracaso

Conor McGregor había subido al octágono por última vez en 2021. En UFC 329, disputó una revancha contra Max Holloway tras una larga ausencia.

Sin embargo, el duelo terminó en el primer asalto. McGregor resbaló en los primeros segundos, se lesionó la pierna y no pudo continuar el combate.

Holloway toma revancha

McGregor y Holloway se enfrentaron por primera vez en 2013. En aquel combate, el irlandés ganó por decisión de los jueces.

Esta vez, el luchador estadounidense dominó desde el primer asalto, logrando su revancha 13 años después.

La relación entre Makhachev y McGregor

Existe una tensión histórica entre Islam Makhachev y Conor McGregor. Debido a la rivalidad de McGregor con Khabib Nurmagomedov, los enfrentamientos entre ambos bandos han continuado durante años.

Por ello, el breve mensaje de Makhachev se volvió viral en redes sociales, generando intensos debates entre los aficionados.

La gran pregunta ahora es: tras esta derrota, ¿volverá McGregor al octágono para continuar su carrera?