Messi se dirige a sus compañeros y aficionados antes de la final

En vísperas de la final de la Copa Mundial 2026, Lionel Messi envió un emotivo mensaje a los jugadores de la selección argentina y a millones de aficionados. El capitán expresó que, en esta ocasión, valora más el camino recorrido juntos por el equipo que el trofeo mismo.

En las palabras de Messi, además de la confianza en la victoria, se percibía claramente un sentimiento de orgullo por este grupo, independientemente del resultado final.

«Lo más hermoso no son solo los trofeos»

En su publicación en redes sociales, Messi reconoció la importancia de los títulos ganados con Argentina en los últimos años. Sin embargo, destacó que lo más valioso para él ha sido el camino que los jugadores han transitado juntos.

El capitán argentino calificó de «único» el hecho de levantarse tras situaciones difíciles, trabajar cada día por un objetivo común y compartir cada momento con el equipo.

«Sin importar el resultado, este equipo ya escribió una historia que nadie podrá borrar», enfatizó Messi.

Agradecimiento a compañeros y cuerpo técnico

En su mensaje, Messi no se limitó a los jugadores que saltan al campo. Dedicó un agradecimiento especial al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan en torno a la selección nacional.

Según el capitán, es precisamente esta unidad la que ha convertido a la selección argentina en una gran familia. A pesar de las duras derrotas, la presión y las críticas de los últimos años, el equipo ha logrado llegar a una nueva final de la Copa del Mundo.

El duelo contra España será la tercera final mundialista en la carrera de Messi. Ganó la medalla de plata en 2014 y se consagró campeón del mundo con Argentina en 2022.

Dos generaciones de estrellas se enfrentan en la final

Uno de los eventos simbólicos principales del partido decisivo será el primer enfrentamiento entre Messi y Lamine Yamal como rivales.

En una sesión de fotos para un calendario benéfico realizado en colaboración con UNICEF en 2007, un joven Messi fue fotografiado bañando al bebé Yamal. Casi 19 años después, saltan al campo como líderes de Argentina y España en la final de la Copa del Mundo.

Messi calificó esta coincidencia como prueba de que «la vida está llena de sorpresas» y elogió el juego de Yamal. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que el extremo español no muestre su mejor versión en la final.

¿Cuándo comienza el partido España - Argentina?

La final de la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo en el New York New Jersey Stadium, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

España - Argentina

Fecha: En la noche del 19 al 20 de julio

Hora de inicio: 00:00, hora de Taskent

Según la FIFA, el partido comenzará el 19 de julio a las 15:00, hora de Nueva York. Esto corresponde al 20 de julio a las 00:00, hora de Taskent.

Argentina defenderá su título como vigente campeón del mundo. España, como campeona de Europa, luchará por el segundo título mundial de su historia.

Para Messi, esta no es solo una final más. Su mensaje dejó algo claro: el destino del trofeo aún no está decidido, pero este equipo argentino ya ha escrito su propia historia.

¿Crees que Messi cerrará su próxima final de Copa del Mundo con una victoria?