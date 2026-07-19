Du Plessis detiene a Usman: ¿Qué pasó en el UFC de Oklahoma?

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Du Plessis detiene a Usman: ¿Qué pasó en el UFC de Oklahoma?

En el evento estelar de UFC Fight Night 281 en Oklahoma City, Dricus du Plessis derrotó a Kamaru Usman. En un combate de cinco asaltos, el peleador sudafricano mantuvo el control y se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces.

Este resultado acerca a du Plessis a la disputa por el cinturón, mientras genera dudas sobre el futuro de la carrera de Usman.

Los jueces confirmaron la superioridad de du Plessis

La pelea principal de peso medio duró los 25 minutos reglamentarios. Uno de los jueces otorgó los cinco asaltos a du Plessis (50-45), mientras que los otros dos marcaron 49-46.

Du Plessis presionó desde el inicio con golpes precisos, rodillazos y patadas a la cabeza. Aunque Usman aumentó su actividad en los últimos asaltos, no pudo cambiar el destino del combate.

Dricus du Plessis — Kamaru Usman

Resultado: du Plessis gana por decisión unánime — 50-45, 49-46, 49-46.

Du Plessis vuelve a la senda del triunfo

Esta fue la victoria número 24 en la carrera profesional de du Plessis, con un récord de 24 victorias y 3 derrotas. El sudafricano no ganaba desde su derrota ante Khamzat Chimaev en agosto de 2025.

Tras el combate, el ex campeón expresó su deseo de luchar nuevamente por el título de peso medio. Su sólida victoria en Oklahoma podría intensificar la carrera por el campeonato.

Cuarta derrota de Usman en sus últimos cinco combates

Kamaru Usman sufrió la quinta derrota de su carrera. El récord total del ex campeón de peso wélter es ahora de 21 victorias y 5 derrotas.

Esta es la cuarta derrota de Usman en sus últimas cinco peleas. En este periodo, solo ha vencido a Joaquin Buckley, cayendo ante Leon Edwards (dos veces), Khamzat Chimaev y ahora du Plessis.

A pesar de esto, Usman, de 39 años, afirmó que no tiene intención de retirarse y que podría pelear en peso wélter o peso medio en el futuro.

¿Quiénes más ganaron en la cartelera principal?

En el evento coestelar, Christian Leroy Duncan derrotó al experimentado Jared Cannonier por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

Chase Hooper sometió a Mitch Ramirez en el primer asalto. Fátima Kline superó a Tabatha Ricci en los tres rounds, y Tommy McMillan venció a Alberto Montes por nocaut técnico en el tercero.

Du Plessis no solo regresó a la victoria en Oklahoma, sino que demostró ser un contendiente serio al título. La gran duda ahora es si UFC le dará una pelea por el cinturón de inmediato.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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