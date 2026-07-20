El seleccionador de Argentina hace una dura confesión tras la final

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El seleccionador de Argentina hace una dura confesión tras la final

La selección nacional de Argentina perdió 0-1 ante España en la final de la Copa Mundial 2026, perdiendo la oportunidad de lograr el segundo título consecutivo. Tras el encuentro, Lionel Scaloni reconoció especialmente la lucha de sus jugadores y el camino recorrido hasta la final.

El entrenador no ocultó su profunda tristeza por la derrota. Sin embargo, destacó que está orgulloso de su equipo, independientemente del resultado.

«Estoy infinitamente agradecido con los chicos»

Según Scaloni, llegar a la final de la Copa del Mundo requirió mucho trabajo, paciencia y fuerza física.

«Ahora estoy triste, pero ante todo quiero expresar mi gratitud infinita a los chicos. Porque llegar a esta instancia requirió un trabajo enorme», dijo.

Argentina llegó al torneo como vigente campeona del mundo y volvió a alcanzar el partido decisivo. Pero esta vez, el trofeo fue para España.

Scaloni pide aceptar la derrota con dignidad

El seleccionador argentino enfatizó que es tan necesario aceptar una derrota difícil con dignidad como celebrar una victoria.

«Debemos aceptar la derrota con la misma dignidad con la que ganamos. No olvidamos lo que hemos logrado».

Estas palabras significan que el resultado de la final no anula los logros anteriores. Para Scaloni, el hecho de que Argentina haya llegado de nuevo a la final del Mundial sigue siendo un gran logro.

Las lesiones y el cansancio influyeron

El técnico también mencionó que problemas inesperados afectaron el plan del equipo en el partido decisivo.

«Tuvimos lesiones inesperadas en posiciones importantes. Los jugadores estaban muy cansados, dieron sus últimas fuerzas en el campo».

Scaloni no reveló qué jugadores estaban lesionados. Sin embargo, sus palabras sugieren que Argentina jugó la final en un estado físico complicado.

Argentina vuelve sin la copa, pero con la frente en alto

Argentina puso todo su esfuerzo para ganar la final, pero no pudo romper la defensa de España. Scaloni expresó que no está descontento con la actitud y el carácter de sus jugadores.

El Mundial terminó con una medalla de plata para Argentina. Ahora, la tarea principal del equipo es recuperarse tras esta dura derrota y avanzar hacia nuevos objetivos.

La opinión de Scaloni es clara: la copa se escapó, pero el valor del camino recorrido por este equipo no se pierde.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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