De la Fuente revela las palabras que dijo a los jugadores antes de la final

·88·Deportes
De la Fuente revela las palabras que dijo a los jugadores antes de la final

La selección nacional de España se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina por 1-0 en la final de la Copa Mundial 2026. Tras el encuentro decisivo, el seleccionador Luis de la Fuente reveló las palabras con las que motivó a sus jugadores antes de saltar al campo.

El técnico recordó a su equipo antes de la final que no se trataba de una simple victoria, sino de la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol español.

«Salimos al campo para hacer historia»

Según De la Fuente, dirigió un mensaje corto pero impactante a los jugadores antes del inicio de la final.

«Les dije esto: “Caballeros, salimos al campo para hacer historia y tenemos que conseguirlo”».

España no pudo encontrar el camino al gol contra Argentina en el tiempo reglamentario. Con el marcador 0-0, el destino del partido se decidió en la prórroga.

El plan no cambió en la prórroga

El seleccionador español destacó que no pidió a sus jugadores ser precavidos durante el descanso. Al contrario, les pidió mantener el ritmo y la confianza mostrados hasta entonces.

«En la prórroga les dije que debían seguir con esa mentalidad, porque éramos superiores al rival», declaró el entrenador.

La presión de España dio sus frutos en el minuto 106. Ferran Torres marcó el único gol que dio el título mundial al equipo.

Los jugadores hicieron una pregunta inesperada

Tras la victoria, algunos jugadores españoles se acercaron al entrenador para preguntarle por el próximo objetivo.

«Algunos jugadores se acercaron y me preguntaron: “¿Qué tenemos que ganar ahora?”. Y yo respondí: “El partido de septiembre”».

Esta respuesta demostró que De la Fuente no tiene intención de bajar la exigencia en el equipo. Para él, el título mundial es un gran logro, pero la preparación para el siguiente partido empieza de cero.

España apunta a nuevos trofeos

De la Fuente valoró el éxito actual del equipo no como un destino final, sino como el comienzo de una nueva etapa.

«Todavía tenemos que ganar muchos más trofeos».

España levantó el trofeo mundial por primera vez desde 2010. Ahora, el equipo dirigido por De la Fuente deberá centrarse en los próximos encuentros y nuevas competiciones sin dejarse llevar por la euforia del título.

Las palabras «hacer historia» dichas antes de la final se hicieron realidad. Pero la respuesta del entrenador a los jugadores demuestra que el hambre de España aún no está saciada.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bélgica llega a cuartos del Mundial 2026, pero Rudi Garcia se marchaBélgica llega a cuartos del Mundial 2026, pero Rudi Garcia se marchaHoy, 21:30Rodri es el cuarto en la historia del fútbol: poseedor de logros únicosRodri es el cuarto en la historia del fútbol: poseedor de logros únicosHoy, 21:27Opta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntosOpta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntosHoy, 20:32¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?Hoy, 20:24Abduqodir Husanov, entre los más rápidos de la Copa Mundial 2026Abduqodir Husanov, entre los más rápidos de la Copa Mundial 2026Hoy, 20:14El Chelsea realiza uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femeninoEl Chelsea realiza uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femeninoHoy, 20:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol