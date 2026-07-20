De la Fuente revela las palabras que dijo a los jugadores antes de la final

La selección nacional de España se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina por 1-0 en la final de la Copa Mundial 2026. Tras el encuentro decisivo, el seleccionador Luis de la Fuente reveló las palabras con las que motivó a sus jugadores antes de saltar al campo.

El técnico recordó a su equipo antes de la final que no se trataba de una simple victoria, sino de la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol español.

«Salimos al campo para hacer historia»

Según De la Fuente, dirigió un mensaje corto pero impactante a los jugadores antes del inicio de la final.

«Les dije esto: “Caballeros, salimos al campo para hacer historia y tenemos que conseguirlo”».

España no pudo encontrar el camino al gol contra Argentina en el tiempo reglamentario. Con el marcador 0-0, el destino del partido se decidió en la prórroga.

El plan no cambió en la prórroga

El seleccionador español destacó que no pidió a sus jugadores ser precavidos durante el descanso. Al contrario, les pidió mantener el ritmo y la confianza mostrados hasta entonces.

«En la prórroga les dije que debían seguir con esa mentalidad, porque éramos superiores al rival», declaró el entrenador.

La presión de España dio sus frutos en el minuto 106. Ferran Torres marcó el único gol que dio el título mundial al equipo.

Los jugadores hicieron una pregunta inesperada

Tras la victoria, algunos jugadores españoles se acercaron al entrenador para preguntarle por el próximo objetivo.

«Algunos jugadores se acercaron y me preguntaron: “¿Qué tenemos que ganar ahora?”. Y yo respondí: “El partido de septiembre”».

Esta respuesta demostró que De la Fuente no tiene intención de bajar la exigencia en el equipo. Para él, el título mundial es un gran logro, pero la preparación para el siguiente partido empieza de cero.

España apunta a nuevos trofeos

De la Fuente valoró el éxito actual del equipo no como un destino final, sino como el comienzo de una nueva etapa.

«Todavía tenemos que ganar muchos más trofeos».

España levantó el trofeo mundial por primera vez desde 2010. Ahora, el equipo dirigido por De la Fuente deberá centrarse en los próximos encuentros y nuevas competiciones sin dejarse llevar por la euforia del título.

Las palabras «hacer historia» dichas antes de la final se hicieron realidad. Pero la respuesta del entrenador a los jugadores demuestra que el hambre de España aún no está saciada.