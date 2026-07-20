Países Bajos se despide pronto del Mundial 2026, pero recibe un premio de la FIFA

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Países Bajos se despide pronto del Mundial 2026, pero recibe un premio de la FIFA

La selección nacional de Países Bajos no logró los resultados esperados en el Mundial 2026 y abandonó la competición en la fase de dieciseisavos de final. A pesar de ello, el equipo neerlandés cerró el torneo con un prestigioso reconocimiento.

La FIFA nombró a la selección de Países Bajos como ganadora del premio al Fair Play El equipo mostró una gran disciplina durante todo el torneo, recibiendo solo tres tarjetas amarillas en cuatro encuentros.

Marruecos eliminó a Países Bajos en los penaltis

Países Bajos se enfrentó a la selección nacional de Marruecos en la primera ronda de la fase eliminatoria.

El tiempo reglamentario del intenso encuentro terminó con un marcador de 1-1. En la prórroga, los equipos tampoco pudieron romper la igualdad, llevando el partido a la tanda de penaltis.

En los lanzamientos desde los 11 metros, los jugadores marroquíes fueron más precisos y ganaron por 3-2. De este modo, la lucha de Países Bajos por el título mundial terminó antes de lo previsto.

Solo tres amonestaciones en cuatro partidos

Independientemente de los resultados, los jugadores neerlandeses mostraron un juego ordenado y prudente en el campo durante todo el torneo.

En los cuatro partidos disputados, los jugadores fueron sancionados con solo tres tarjetas amarillas. Esta estadística le valió a Países Bajos el premio al juego limpio de la competición.

Para determinar el premio al Fair Play, no solo se tiene en cuenta el número de tarjetas, sino también el comportamiento de los jugadores y del cuerpo técnico en el campo y el respeto hacia los rivales.

Resultado bajo, pero alta disciplina

Aunque Países Bajos llegó al Mundial con grandes objetivos, no pudo superar la primera fase eliminatoria. La derrota ante Marruecos fue el punto más doloroso del torneo para el equipo y sus aficionados.

Sin embargo, el premio de la FIFA demostró que el equipo neerlandés se mantuvo fiel a los principios deportivos incluso bajo la presión del resultado.

El equipo neerlandés terminó su lucha por el trofeo prematuramente, pero abandonó el Mundial 2026 como el equipo más disciplinado.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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