El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha fijado su objetivo principal para el mercado de fichajes de verano. La directiva madridista ve en el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, al próximo «Galáctico» del equipo. Sin embargo, el proceso de transferencia podría ser mucho más complejo de lo esperado y enfrentar obstáculos diplomáticos. Así lo informa Goal.com informa. según

Según informa Mundo Deportivo, el Real Madrid está actuando con extrema cautela para no deteriorar las relaciones con el Bayern en este asunto de traspaso. La directiva del club ha establecido un diálogo abierto con el equipo muniqués y ha prometido avisar a los alemanes de antemano sobre cualquier paso oficial. Los madridistas han dejado claro que no quieren entrar en una «guerra de fichajes» por el jugador.

La condición principal para que el traspaso se realice

En la situación actual, la realización del traspaso depende únicamente de la decisión de una persona. Para que la directiva del Real Madrid presente una oferta oficial, Michael Olise debe expresar personalmente a la directiva del Bayern su deseo de mudarse al estadio Santiago Bernabéu. Hasta que el jugador no haga tal declaración pública, el «club blanco» prefiere permanecer en la sombra y mantener el respeto mutuo entre ambos gigantes.

El integrante de la selección francesa, de 24 años, ha llamado la atención de todos con sus brillantes actuaciones en los campos de la Bundesliga. Aunque el Real Madrid ya cuenta con una línea de ataque estelar, Pérez confía en que la llegada de Olise elevará el potencial del equipo a un nivel aún más alto. Sin embargo, factores económicos y políticos podrían obstaculizar este plan.

Según Goal.com, uno de los mayores obstáculos en el camino de este traspaso es el precio astronómico del jugador. El Bayern no quiere vender a su activo más valioso, ni siquiera por una suma superior a los 200 millones de euros. Un precio tan elevado y la postura firme del club alemán generan perspectivas realistas en Madrid.

En este momento, en las oficinas del club madrileño se llega a la conclusión de que es casi imposible cerrar este traspaso este verano. La negativa del Bayern a negociar y la satisfacción del jugador con su vida en Múnich han dejado la situación estancada. No obstante, el Real Madrid no ha cerrado las puertas por completo: si la relación entre Olise y el club se deteriora, los españoles están listos para actuar de inmediato.