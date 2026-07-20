España campeona del mundo: Nico Williams dedica la victoria a Neymar

La selección española de fútbol conquistó su segundo título mundial tras una dramática victoria sobre Argentina. La final, disputada en un espectacular estadio de Nueva York, concluyó con un dominio absoluto de los pupilos de Luis de la Fuente. Este triunfo no solo devuelve a España a la cima del fútbol mundial, sino que convierte al país en la única nación en ostentar simultáneamente los títulos de campeón del mundo masculino y femenino. Así lo informa Goal.com informa .

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue la estrella del Athletic Club, Nico Williams, quien cambió el rumbo del partido tras salir desde el banquillo. El joven delantero asistió en el gol decisivo marcado por Ferran Torres durante la prórroga. Tras el partido, Williams no ocultó su alegría y realizó una declaración inesperada.

Homenaje a Neymar

Según Goal.com, Nico Williams dedicó esta histórica victoria a su ídolo, la estrella de la selección brasileña, Neymar . Aunque el jugador brasileño fue eliminado del torneo en los octavos de final, sigue siendo una fuente de inspiración fundamental para Williams. «Estoy muy feliz, es el momento más hermoso de mi vida. Adoro a Neymar, espero que nos haya estado viendo. Esta victoria también es para él», declaró el jugador de 24 años en una entrevista para Caze TV.

La final estuvo marcada por una lucha intensa. España realizó 20 remates a portería durante el partido, mientras que Argentina apenas pudo generar 3 ocasiones. El rumbo del encuentro cambió por completo antes de la prórroga con la expulsión de Enzo Fernández tras una dura entrada sobre Pau Cubarsi. Con un hombre más, los españoles aumentaron su presión.

Momentos decisivos y una nueva era

El gol de la victoria llegó en la segunda parte de la prórroga. Nico Williams desbordó por la banda y asistió a Ferran Torres, quien con un remate preciso batió la portería del exjugador del Manchester City. Cabe destacar que el propio Williams había logrado anotar al inicio del encuentro, pero el árbitro anuló el gol tras señalar una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

Enriquecida por jóvenes talentos como Lamine Yamal, la selección española demostró con esta victoria que ha iniciado una nueva era de hegemonía en el fútbol mundial. El equipo se preparará ahora para los próximos torneos tras el parón internacional. Por su parte, Nico Williams regresará a la disciplina del Athletic Club tras sus vacaciones.