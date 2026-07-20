España campeona del mundo: Nico Williams dedica la victoria a Neymar

·139·Deportes
España campeona del mundo: Nico Williams dedica la victoria a Neymar

La selección española de fútbol conquistó su segundo título mundial tras una dramática victoria sobre Argentina. La final, disputada en un espectacular estadio de Nueva York, concluyó con un dominio absoluto de los pupilos de Luis de la Fuente. Este triunfo no solo devuelve a España a la cima del fútbol mundial, sino que convierte al país en la única nación en ostentar simultáneamente los títulos de campeón del mundo masculino y femenino. Así lo informa Goal.com informa .

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue la estrella del Athletic Club, Nico Williams, quien cambió el rumbo del partido tras salir desde el banquillo. El joven delantero asistió en el gol decisivo marcado por Ferran Torres durante la prórroga. Tras el partido, Williams no ocultó su alegría y realizó una declaración inesperada.

Homenaje a Neymar

Según Goal.com, Nico Williams dedicó esta histórica victoria a su ídolo, la estrella de la selección brasileña, Neymar. Aunque el jugador brasileño fue eliminado del torneo en los octavos de final, sigue siendo una fuente de inspiración fundamental para Williams. «Estoy muy feliz, es el momento más hermoso de mi vida. Adoro a Neymar, espero que nos haya estado viendo. Esta victoria también es para él», declaró el jugador de 24 años en una entrevista para Caze TV.

La final estuvo marcada por una lucha intensa. España realizó 20 remates a portería durante el partido, mientras que Argentina apenas pudo generar 3 ocasiones. El rumbo del encuentro cambió por completo antes de la prórroga con la expulsión de Enzo Fernández tras una dura entrada sobre Pau Cubarsi. Con un hombre más, los españoles aumentaron su presión.

Momentos decisivos y una nueva era

El gol de la victoria llegó en la segunda parte de la prórroga. Nico Williams desbordó por la banda y asistió a Ferran Torres, quien con un remate preciso batió la portería del exjugador del Manchester City. Cabe destacar que el propio Williams había logrado anotar al inicio del encuentro, pero el árbitro anuló el gol tras señalar una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

Enriquecida por jóvenes talentos como Lamine Yamal, la selección española demostró con esta victoria que ha iniciado una nueva era de hegemonía en el fútbol mundial. El equipo se preparará ahora para los próximos torneos tras el parón internacional. Por su parte, Nico Williams regresará a la disciplina del Athletic Club tras sus vacaciones.

EspañaCopa del MundoNico WilliamsNeymarFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bélgica llega a cuartos del Mundial 2026, pero Rudi Garcia se marchaBélgica llega a cuartos del Mundial 2026, pero Rudi Garcia se marchaHoy, 21:30Rodri es el cuarto en la historia del fútbol: poseedor de logros únicosRodri es el cuarto en la historia del fútbol: poseedor de logros únicosHoy, 21:27Opta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntosOpta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntosHoy, 20:32¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?¿Por qué Nico Williams le dio su medalla de oro a su madre?Hoy, 20:24Abduqodir Husanov, entre los más rápidos de la Copa Mundial 2026Abduqodir Husanov, entre los más rápidos de la Copa Mundial 2026Hoy, 20:14El Chelsea realiza uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femeninoEl Chelsea realiza uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femeninoHoy, 20:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol