El Chelsea de Londres ha fijado en 100 millones de libras esterlinas el precio de traspaso de su jugador Pedro Neto, lo que ha provocado una gran polémica en el mundo del fútbol. El exextremo de los «Blues», Joe Cole, calificó el precio del club inglés de «ridículo» y completamente injustificado. En su opinión, los principales equipos europeos no aceptarían pagar semejante cantidad por el futbolista portugués. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Según Goal.com, mientras no cesan los rumores sobre el futuro de Pedro Neto, la directiva del Chelsea exige un precio muy superior al valor real de mercado del jugador. En una entrevista concedida a Paddy Power, Joe Cole afirmó abiertamente que el valor justo del futbolista equivale a la mitad de la cantidad que se reclama actualmente.

El precio del traspaso y el factor saudí

El exfutbolista sostiene que ningún especialista de fútbol sensato pagaría 100 millones de libras por Pedro Neto. Incluso los grandes clubes actuales de la Premier League no asumirían un riesgo semejante. «El Manchester City no habría pagado ese dinero por Pedro Neto», declaró Cole.

No obstante, el experto no descartó que los clubes de Arabia Saudí puedan satisfacer esta exigencia. Según su hipótesis, la presencia de inversores saudíes en el consorcio vinculado a la directiva del Chelsea podría explicar que el club espere encontrar un comprador en Asia. A juicio de Cole, el valor real del jugador ronda los 50-60 millones de libras esterlinas.

Las cualidades del jugador

Pese a sus duras críticas al precio, Joe Cole elogió el talento de Pedro Neto y su entrega sobre el terreno de juego. Destacó especialmente que la versatilidad táctica del futbolista es un arma importante para cualquier entrenador.

«Lo respeto muchísimo como jugador. Es un auténtico luchador y compite hasta el final en el campo», afirmó Cole. También reconoció que el futbolista puede jugar por las bandas izquierda y derecha y, si es necesario, como lateral, además de ser un jugador experimentado de la Premier League.