El Manchester City, actual campeón de la Premier League inglesa, busca activamente reforzar su centro del campo y cubrir el vacío en la zona defensiva. Según Paddy Power, tras la marcha del español Rodri al FC Barcelona, los Citizens afrontan la enorme y compleja tarea de encontrar un jugador capaz de reemplazarlo. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Rodri se había convertido en los últimos años no solo en uno de los jugadores más dominantes y tácticamente importantes del Manchester City, sino también de toda la Premier League. Sus movimientos sobre el terreno de juego daban estabilidad al equipo y desempeñaban un papel decisivo para imponerse a sus rivales. Por ello, su salida se ha convertido en un serio rompecabezas para el cuerpo técnico y el departamento de ojeadores del club.

El debate sobre la opción de Enzo Fernández

Según el exdelantero de la selección inglesa Joe Cole, el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández cuenta con el perfil técnico perfecto para asumir esta función. Cole destaca que la calidad individual del centrocampista argentino y su capacidad para jugar bajo presión lo convierten en un objetivo de mercado ideal para el Manchester City.

Sin embargo, el especialista señaló que la situación en torno a este traspaso será bastante complicada. Según Joe Cole, Enzo Fernández busca nuevos retos para continuar su carrera y varios clubes de prestigio han mostrado interés en él. Por este motivo, se espera que las negociaciones dependan en gran medida de las condiciones económicas.

¿Puede un solo jugador resolver el problema

No obstante, Joe Cole también subrayó que un solo jugador no podría cubrir por completo la ausencia de un futbolista tan único e influyente como Rodri. En su opinión, Rodri controlaba prácticamente por sí solo el centro del campo gracias a su fortaleza física y su inteligencia táctica. Para mantener el equilibrio anterior, el Manchester City podría necesitar a dos jugadores.

El futuro de Enzo Fernández y su posible traspaso están siendo objeto de un intenso debate entre la comunidad futbolística y los medios de comunicación. La directiva del Manchester City continúa analizando detenidamente las opciones del mercado de fichajes para tomar la mejor decisión y reforzar la plantilla antes de la nueva temporada.