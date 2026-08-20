¿Puede la joven estrella del Liverpool, Rio Ngumoha, reemplazar a Mohamed Salah?

El joven talento del Liverpool, Rio Ngumoha, es considerado uno de los principales candidatos para reemplazar al legendario delantero Mohamed Salah, quien dejó el club. Sin embargo, según el exdelantero de los Reds, Emile Heskey, el adolescente deberá realizar algunos cambios en su estilo de juego si quiere alcanzar las cotas más altas. Sobre ello, Goal.com informa que.

El talento de 17 años, incorporado desde la academia del Chelsea, llamó la atención del público con sus brillantes actuaciones durante la temporada 2025-2026. Ya marcó sus primeros goles y logró hacerse un hueco en la historia del club, además de despertar un gran interés en el mercado de fichajes. Incluso se informó de que el Bayern de Múnich había seguido sus actuaciones.

Según Goal.com, los representantes del Bayern estudiaron la posibilidad de fichar al joven futbolista en medio de los rumores sobre un traspaso de Michael Olise. No obstante, por ahora no se ha producido su llegada al campeonato alemán, y el Liverpool se prepara para darle un papel más importante en sus planes.

El legado de Mohamed Salah y nuevas oportunidades

Mohamed Salah, tres veces elegido mejor jugador del año por la PFA, marcó 257 goles y ganó nueve trofeos con el Liverpool antes de abandonar el club. Los Reds no ficharon a ninguna estrella por una gran suma para reemplazarlo, lo que abrió el camino para que Rio Ngumoha demostrara su potencial.

El futbolista jugó como extremo derecho con la selección de Inglaterra en el amistoso contra Nueva Zelanda y dejó una buena impresión. Sin embargo, su posición natural es la de extremo izquierdo.

En una entrevista concedida a Goal.com a través del sitio de apuestas BetWright, el exdelantero Emile Heskey habló sobre el potencial del joven: «Tiene un regate fantástico, que le permite atraer a los defensores rivales y crear espacios en otras zonas. Es un jugador muy prometedor de cara al futuro. Lo único es que no debemos esperar de Rio los mismos registros goleadores que ofrecía Mo».

El próximo paso importante

Según Emile Heskey, el joven futbolista debe cambiar su forma de pensar para adaptarse al extremo derecho. De ese modo, se convertirá en un arma aún más peligrosa para los rivales.

Otra leyenda del Liverpool, John Barnes, también opinó sobre el futuro de Ngumoha y destacó que su capacidad para poner en apuros a los defensores está fuera de toda duda. Según Barnes, el próximo paso importante para el futbolista es jugar con regularidad en el once titular.