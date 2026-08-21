Ranking de ESPN: ¿quién es el mejor centrocampista del mundo?
ESPN publicó su nuevo ranking de centrocampistas centrales y defensivos. La lista reúne a las mayores estrellas del fútbol europeo, pero quién ocupa el primer puesto merece especial atención.
La principal intriga es la siguiente: Entre Vitinha, Declan Rice y Rodri, ¿a quién valoró ESPN más alto?
Vitinha, número uno: ESPN anuncia el top 10 de los mejores centrocampistas
En el ranking ESPN 2026 FC 100 de centrocampistas centrales y defensivos, el primer puesto fue para Vitinha, jugador del PSG y de la selección de Portugal. El ranking se elaboró teniendo en cuenta el rendimiento y el impacto general de los jugadores durante la temporada anterior.
El top 10 según ESPN
Posición
Jugador
Club
1
Vitinha
PSG
2
Declan Rice
Arsenal
3
Rodri
Barcelona
4
João Neves
PSG
5
Pedri
Barcelona
6
Federico Valverde
Real Madrid
7
Joshua Kimmich
Bayern de Múnich
8
Enzo Fernández
Chelsea
9
Moisés Caicedo
Chelsea
10
Fabián Ruiz
PSG
PSG y Barcelona dominan el centro del campo
El PSG sitúa a tres jugadores en la lista: Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz. Por parte del Barcelona, Rodri y Pedri, mientras que Enzo Fernández y Moisés Caicedo, del Chelsea, también entraron en el top 10.
Según ESPN, la regularidad del jugador durante toda la temporada, y no solo su forma a corto plazo, fue uno de los principales criterios de evaluación.
Ahora el gran debate es el siguiente: ¿es Vitinha realmente el número uno?
Vitinha ocupa el primer puesto, mientras que Declan Rice y Rodri aparecen como sus perseguidores más cercanos. Sin embargo, que Pedri quede quinto y Valverde sexto podría generar intensos debates entre los aficionados.
¿Crees que Vitinha es realmente el mejor centrocampista central o defensivo del mundo? ¿O el primer puesto debería ser para Rice, Rodri o Pedri? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y otras redes sociales.
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