Ranking de ESPN: ¿quién es el mejor centrocampista del mundo?

ESPN publicó su nuevo ranking de centrocampistas centrales y defensivos. La lista reúne a las mayores estrellas del fútbol europeo, pero quién ocupa el primer puesto merece especial atención.

La principal intriga es la siguiente: Entre Vitinha, Declan Rice y Rodri, ¿a quién valoró ESPN más alto?

Vitinha, número uno: ESPN anuncia el top 10 de los mejores centrocampistas

En el ranking ESPN 2026 FC 100 de centrocampistas centrales y defensivos, el primer puesto fue para Vitinha, jugador del PSG y de la selección de Portugal. El ranking se elaboró teniendo en cuenta el rendimiento y el impacto general de los jugadores durante la temporada anterior.

El top 10 según ESPN

Posición Jugador Club 1 Vitinha PSG 2 Declan Rice Arsenal 3 Rodri Barcelona 4 João Neves PSG 5 Pedri Barcelona 6 Federico Valverde Real Madrid 7 Joshua Kimmich Bayern de Múnich 8 Enzo Fernández Chelsea 9 Moisés Caicedo Chelsea 10 Fabián Ruiz PSG

PSG y Barcelona dominan el centro del campo

El PSG sitúa a tres jugadores en la lista: Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz. Por parte del Barcelona, Rodri y Pedri, mientras que Enzo Fernández y Moisés Caicedo, del Chelsea, también entraron en el top 10.

Según ESPN, la regularidad del jugador durante toda la temporada, y no solo su forma a corto plazo, fue uno de los principales criterios de evaluación.

Ahora el gran debate es el siguiente: ¿es Vitinha realmente el número uno?

Vitinha ocupa el primer puesto, mientras que Declan Rice y Rodri aparecen como sus perseguidores más cercanos. Sin embargo, que Pedri quede quinto y Valverde sexto podría generar intensos debates entre los aficionados.

¿Crees que Vitinha es realmente el mejor centrocampista central o defensivo del mundo? ¿O el primer puesto debería ser para Rice, Rodri o Pedri? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y otras redes sociales.