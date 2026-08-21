Por qué las explicaciones de los árbitros de La Liga no se aplican en el Santiago Bernabéu

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Por qué las explicaciones de los árbitros de La Liga no se aplican en el Santiago Bernabéu

Goal.com lo informa .

Según la información publicada por Goal.com, esta restricción no está relacionada con la competencia de los árbitros ni con sanciones impuestas por el Comité Técnico de Árbitros de España (CTA). La razón principal es el estricto reglamento interno del club y sus normas técnicas, que limitan los horarios de retransmisión dentro del estadio. El comité arbitral destaca que las condiciones deben ser iguales para todos los clubes y señala que los árbitros solo podrán intervenir en directo en los campos que cuenten con las instalaciones técnicas necesarias.

Restricciones técnicas y motivos del desacuerdo

Según el medio deportivo, las estrictas restricciones y los problemas relacionados con los horarios de retransmisión en el estadio se producen en un contexto de tensiones persistentes entre la directiva del Real Madrid y los organizadores de La Liga. El «club blanco» mantiene desde hace tiempo una postura firme frente a los organismos rectores del fútbol español en lo relativo a sus reglamentos comerciales y mediáticos internos. Por ello, la iniciativa de transparencia arbitral, que se está probando en todos los demás estadios, todavía no puede aplicarse en el Santiago Bernabéu.

El Comité Técnico de Árbitros afirma que esta norma se aplica por igual a todos y que los colegiados están preparados para explicar sus decisiones en directo en cuanto el club proporcione las condiciones necesarias. Sin embargo, la falta de acuerdo entre las partes sobre este asunto está llamando la atención de aficionados y especialistas.

Preparación de la temporada y partidos bajo los focos

El Real Madrid comenzará la nueva temporada de La Liga como visitante ante el Espanyol y solo después regresará a su estadio. Los partidos disputados en el Santiago Bernabéu sin explicaciones arbitrales seguramente provocarán aún más debates y críticas contundentes ante cualquier jugada polémica.

Los madridistas aspiran a sumar el máximo de puntos desde sus tres primeros partidos para alcanzar estabilidad en la lucha por el título. Aun así, esta excepción en el Santiago Bernabéu seguirá previsiblemente en el centro de la atención durante la temporada, como otra muestra de los desacuerdos existentes en el fútbol español.

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Jahongir Tursunov
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