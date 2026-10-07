China firma supercontratos de 20 años con EE. UU. y revende el gas a Europa

A pesar de las tensiones aduaneras y arancelarias entre EE. UU. y China, se observa un proceso geoeconómico importante y totalmente inesperado en el mercado energético. Según el influyente Bloomberg , los gigantes energéticos chinos planean ampliar significativamente su paquete de contratos a largo plazo para la importación de gas natural licuado (GNL) desde EE. UU.

El volumen total de estos acuerdos se ha equiparado a la capacidad del principal gasoducto que conecta a Rusia con China, «Fuerza de Siberia» (Sila Sibiri).

Negociaciones entre Venture Global y los gigantes chinos

En un contexto de interrupción de las cadenas de suministro mundiales debido a los conflictos geopolíticos en Oriente Medio que involucran a Irán, Pekín busca diversificar activamente sus fuentes de energía:

Nuevos socios: El gran operador estadounidense de producción de GNL Venture Global está en la fase final de negociaciones con al menos tres grandes importadores chinos, incluido el famoso grupo estatal PetroChina ;

Volumen para PetroChina: Según fuentes de la agencia, el volumen del acuerdo solo con PetroChina superará 1 millón de toneladas al año;

Acuerdo de 20 años con China Gas: Hace tres semanas, Venture Global firmó un nuevo contrato con la corporación china China Gas para el suministro de 0,5 millones de toneladas de GNL al año durante 20 años a partir de 2030. Como resultado, el volumen anual de entrega a largo plazo de la empresa a China Gas se elevó a 2,5 millones de toneladas.

Las cifras hablan: un flujo masivo de 34 mil millones de metros cúbicos

China ya se ha convertido en uno de los mayores compradores mundiales de GNL estadounidense:

Volumen actual y futuro: Actualmente, los contratos vigentes de las empresas chinas con EE. UU. representan cerca de 10 millones de toneladas (14 mil millones de metros cúbicos) al año. Los nuevos acuerdos futuros garantizan 15 millones de toneladas adicionales de gas al año;

Proporcionalidad con «Fuerza de Siberia»: El volumen anual total alcanzará cerca de 34 mil millones de metros cúbicos. A modo de comparación, el año pasado se entregaron 38,8 mil millones de metros cúbicos de gas natural a China a través del gasoducto ruso «Fuerza de Siberia»;

Contexto diplomático: Estos nuevos acuerdos energéticos se firman con éxito en vísperas de la visita esperada del líder chino Xi Jinping a EE. UU., incluso cuando los aranceles y las restricciones vigentes no han sido eliminados.

El gas se revende: ¿Por qué «Fuerza de Siberia 2» está detenido?

La estrategia de China de comprar gas estadounidense se basa en cálculos prudentes y una alta rentabilidad:

Reexportación a Europa: Las empresas chinas revenden una gran parte del GNL comprado a EE. UU. en los mercados europeo y asiático mediante contratos flexibles, sin llevarlo a su propio territorio. Según las estimaciones del influyente Rystad Energy , en 2026, el volumen de estas reventas alcanzará 12 millones de toneladas (16,5 mil millones de metros cúbicos);

La política pragmática de Pekín: Estos indicadores explican por qué la construcción del segundo gran gasoducto que debería conectar a Rusia con China — «Fuerza de Siberia 2» — sigue retrasada. Por un lado, Pekín no quiere poner todos los huevos en la misma cesta y, por otro, gracias a la multiplicidad de opciones, exige a Moscú una reducción máxima del precio del gas.

Este paso de China demuestra claramente que el equilibrio está cambiando en el mapa energético mundial y que, a pesar de las guerras comerciales, el interés económico prevalece sobre la política.