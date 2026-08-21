José Mourinho lanza una firme advertencia a las estrellas del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre la situación actual del equipo y la preparación de sus estrellas en la rueda de prensa previa al partido a domicilio contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada de La Liga. Según Goal.com, el experimentado técnico pidió a sus jugadores que evitaran el exceso de confianza y les advirtió sobre las primeras dificultades de la temporada. Al respecto, Goal.com informa de ello.

Como se sabe, este será el primer partido oficial fuera de casa del Real Madrid en la temporada 2026/2027 de La Liga. El encuentro de la primera jornada contra la Real Sociedad se aplazó excepcionalmente para dar más descanso y tiempo de recuperación a los futbolistas que participaron en el Mundial de 2026. Como resultado, el equipo quedó dividido en varios grupos durante la preparación de la temporada.

Las preocupaciones de Mourinho sobre la preparación

En la rueda de prensa, el entrenador destacó especialmente la dificultad de poner a todo el equipo al mismo nivel físico. Según explicó, algunos futbolistas ya habían completado 36 sesiones de entrenamiento y disputado más de seis partidos, mientras que otros solo habían realizado una preparación breve y jugado pocos encuentros.

Por ello, José Mourinho explicó que exigiría paciencia y la máxima responsabilidad a sus jugadores, y subrayó que las dificultades eran de carácter temporal. «Hablar es fácil, pero actuar es más difícil», afirmó el entrenador en un contundente mensaje dirigido a las estrellas del Real Madrid.

Las opciones del rival y el estado de ánimo del equipo

El Espanyol, rival de mañana, ha comenzado la temporada de forma excelente. El conjunto catalán goleó al Levante en casa por tres goles a cero y sumó sus tres primeros puntos. Los locales, que jugarán ante su afición, saltarán al campo con una gran confianza.

Mourinho valoró las posibilidades del rival y declaró: «Es un buen equipo. Los conjuntos que llevan mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador cuentan con una preparación excelente y una dinámica propia. El Espanyol juega bien y tiene grandes ambiciones. Estamos preparados para enfrentarnos a ellos».

Al hablar de su estado al comienzo de la temporada, el técnico añadió que se sentía tranquilo y preparado para afrontar otro interesante desafío en La Liga. Para las estrellas del Real Madrid —Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y otros líderes—, esta temporada promete ser una verdadera prueba de carácter.