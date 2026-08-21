Tottenham inicia negociaciones por el fichaje de Omar Marmoush

El club londinense Tottenham ha comenzado a moverse activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea ofensiva. Según Goal.com, el club inglés mantiene negociaciones avanzadas con Manchester City por el traspaso del delantero egipcio Omar Marmoush. Aunque las partes todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo, este posible fichaje podría abrir nuevas opciones en ataque para el entrenador Roberto De Zerbi. Goal.com informa de ello.

Según las informaciones disponibles, la directiva del Tottenham está destinando importantes recursos económicos para reforzar la plantilla esta temporada. El club londinense había gastado un total de 229,5 millones de libras esterlinas en el mercado de fichajes por jugadores como Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali y Matheus Fernandes. Además, el acuerdo de 75 millones de libras esterlinas alcanzado con Manchester City por el extremo Savinho también demuestra la seriedad de este proyecto.

Los problemas en ataque y la necesidad de fichar

Las negociaciones por Omar Marmoush no son casuales y están dirigidas a resolver dos problemas principales dentro del club. Durante los últimos dieciocho meses, el delantero titular Dominic Solanke no ha podido mantener una participación regular debido a las lesiones. Además, el atacante brasileño Richarlison ha entrado en el último año de su contrato. Estos factores han convertido el fichaje de un nuevo delantero fiable en una prioridad para Tottenham.

Los últimos años de la carrera del delantero egipcio han sido especialmente productivos. En mayo de 2023, dejó el Wolfsburg para fichar por el Eintracht Frankfurt como agente libre. Ya en su primera temporada en Alemania, logró marcar 17 goles en todas las competiciones y elevó su juego a un nivel superior.

El ascenso en Alemania y el declive en Manchester City

Omar Marmoush se convirtió en una auténtica estrella durante la primera mitad de la temporada 2024-2025. En apenas 17 partidos de la Bundesliga, marcó 15 goles y dio 9 asistencias. Antes de abandonar el Eintracht, el futbolista había anotado 20 goles y registrado 13 asistencias en 26 partidos de todas las competiciones.

Estas cifras tan elevadas despertaron el interés de Manchester City, que fichó al jugador en enero de 2025 por 59 millones de libras esterlinas. Sin embargo, su papel y sus minutos de juego se redujeron en el conjunto citizen. Por ello, el jugador podría poner rumbo al club londinense en busca de una gran oportunidad para demostrar plenamente su potencial.