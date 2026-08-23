«¡Bienvenido de nuevo, Enzo!»: Un enorme tifo para Maresca en el Etihad

En el marco de la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester City recibe al Bournemouth en casa. Antes del inicio del partido, los aficionados mancunianos prepararon un emotivo recibimiento para el nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca.

Una enorme pancarta con la imagen del técnico italiano apareció en las gradas del Etihad Stadium. En ella se leía: «¡Bienvenido de nuevo! Bienvenido, Enzo» — un mensaje muy afectuoso.

Viejos conocidos: el vínculo entre Maresca y el City

Enzo Maresca no es un extraño para el sistema de los «Cityzens»:

Éxito con los jóvenes: El entrenador trabajó anteriormente con éxitocomo entrenador del equipo juvenil del Manchester City;

La escuela de Guardiola: Más tarde, se unió al cuerpo técnico principal de Pep Guardiola, contribuyendo a los numerosos éxitos del club.

Ducha fría en el campo: los visitantes mandan al descanso

A pesar del ambiente festivo, los primeros 45 minutos no fueron tan sencillos como se esperaba para los locales:

El gol de Tavernier: En el minuto 26, el jugador del Bournemouth Marcus Tavernier culminó una rápida combinación con un disparo preciso para abrir el marcador;

Resultado al descanso: Los equipos se fueron a vestuarios con 0-1, una ventaja sorprendente para los visitantes.

Ahora, el Manchester Cityde Enzo Maresca deberá realizar ajustes tácticos drásticos en la segunda mitad para remontar y empezar la temporada con buen pie.